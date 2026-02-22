Бесплатное лечение раненых военных в Украине: что покрывает государство и при каких условиях возможна помощь за рубежом

Украинцам объяснили механизм финансирования медицинской помощи и государственные гарантии для Защитников.

Раненые военнослужащие получают медицинскую помощь в военных и гражданских учреждениях бесплатно. Государство покрывает расходы на операции, медикаменты, протезирование и реабилитацию, сообщили Харьковскому областному ТЦК и СП.

В военно-медицинских учреждениях МОУ лечение проводится по ведомственным программам, а в гражданских больницах, имеющих договоры с Национальной службой здоровья Украины, государство оплачивает услуги напрямую. Пациенты не платят дополнительно за медицинские услуги.

Государство обеспечивает полный спектр помощи, включая хирургические операции, медикаменты, расходные материалы, протезирование и технические средства реабилитации, психологическую помощь и лечение ПТСР, а также медицинскую и физическую реабилитацию после ранений.

Если необходимую помощь невозможно оказать в Украине, военных могут направить на лечение за границу через государственные процедуры, в частности программу Medevac Ukraine. В таких случаях все расходы покрывает принимающая страна, а пациент получает лечение бесплатно. Порядок направления на лечение за границу утвержден постановлением Кабинета Министров Украины №411 от 5 апреля 2022 года.

Медицинская помощь предоставляется всем военнослужащим независимо от тяжести ранения и обстоятельств его получения. Маршрут лечения – госпитализация, реабилитация или лечение за рубежом – определяется исключительно по медицинским показаниям. Социальные льготы и финансовые выплаты, такие как единовременная денежная помощь или статус раненого, зависят от обстоятельств и степени повреждений и не влияют на предоставление медицинских услуг.

В случае ограниченного финансирования военные могут самостоятельно покупать отдельные лекарства или оплачивать дополнительные процедуры. Законодательство не предусматривает общего механизма возмещения таких расходов, однако возможны исключения, если лечение проводилось по официальному направлению или решению военного органа.

Для специализированной медицинской помощи военнослужащих направляют в учреждения с необходимыми ресурсами, например Научно-исследовательский институт нейрохирургии имени А.П. Ромоданова или Национальный научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. М.М. Амосова. В сфере реабилитации законодательство предусматривает также денежную компенсацию за самостоятельно приобретенные средства реабилитации.

