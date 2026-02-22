  1. В Украине

Бесплатное лечение раненых военных в Украине: что покрывает государство и при каких условиях возможна помощь за рубежом

17:13, 22 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украинцам объяснили механизм финансирования медицинской помощи и государственные гарантии для Защитников.
Бесплатное лечение раненых военных в Украине: что покрывает государство и при каких условиях возможна помощь за рубежом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Раненые военнослужащие получают медицинскую помощь в военных и гражданских учреждениях бесплатно. Государство покрывает расходы на операции, медикаменты, протезирование и реабилитацию, сообщили Харьковскому областному ТЦК и СП.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В военно-медицинских учреждениях МОУ лечение проводится по ведомственным программам, а в гражданских больницах, имеющих договоры с Национальной службой здоровья Украины, государство оплачивает услуги напрямую. Пациенты не платят дополнительно за медицинские услуги.

Государство обеспечивает полный спектр помощи, включая хирургические операции, медикаменты, расходные материалы, протезирование и технические средства реабилитации, психологическую помощь и лечение ПТСР, а также медицинскую и физическую реабилитацию после ранений.

Если необходимую помощь невозможно оказать в Украине, военных могут направить на лечение за границу через государственные процедуры, в частности программу Medevac Ukraine. В таких случаях все расходы покрывает принимающая страна, а пациент получает лечение бесплатно. Порядок направления на лечение за границу утвержден постановлением Кабинета Министров Украины №411 от 5 апреля 2022 года.

Медицинская помощь предоставляется всем военнослужащим независимо от тяжести ранения и обстоятельств его получения. Маршрут лечения – госпитализация, реабилитация или лечение за рубежом – определяется исключительно по медицинским показаниям. Социальные льготы и финансовые выплаты, такие как единовременная денежная помощь или статус раненого, зависят от обстоятельств и степени повреждений и не влияют на предоставление медицинских услуг.

В случае ограниченного финансирования военные могут самостоятельно покупать отдельные лекарства или оплачивать дополнительные процедуры. Законодательство не предусматривает общего механизма возмещения таких расходов, однако возможны исключения, если лечение проводилось по официальному направлению или решению военного органа.

Для специализированной медицинской помощи военнослужащих направляют в учреждения с необходимыми ресурсами, например Научно-исследовательский институт нейрохирургии имени А.П. Ромоданова или Национальный научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. М.М. Амосова. В сфере реабилитации законодательство предусматривает также денежную компенсацию за самостоятельно приобретенные средства реабилитации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные военнослужащие Минобороны медицина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Отказ жены от рождения ребенка может стать основанием для развода: что не так с новым ГК

Новая редакция Гражданского кодекса Украины вызывает дискуссии из-за положений об основаниях для развода, которые ставят мужчину и женщину в неравное правовое положение.

Без ФЛП, но с декларацией: Комитет рассмотрит законопроект о предпринимательской деятельности домохозяйств

Домохозяйства обяжут подавать годовую декларацию и вести упрощенный учет доходов.

Проект Трудового кодекса легализует видеонаблюдение на рабочем месте и мониторинг корреспонденции работника

Видеонаблюдение, электронные уведомления, мониторинг файлов — всё это предлагается узаконить как «исключительные меры».

В парламенте придумали, как решить проблему фиксации судебных заседаний при отсутствии электроэнергии и интернета

Законопроект предлагает альтернативный порядок фиксации судебных заседаний и уточняет правила оглашения судебных решений.

Новый Гражданский кодекс позволит развод через нотариуса и ЗАГС при наличии детей

В случае взаимного согласия по вопросам воспитания и содержания ребенка супруги смогут расторгнуть брак через ЗАГС или у нотариуса.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]