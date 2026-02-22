  1. У світі
Tesla має виплатити $243 млн за смертельну аварію за участю автопілота — рішення суду

18:25, 22 лютого 2026
Суд відмовився скасувати вердикт щодо смертельної ДТП
Tesla має виплатити $243 млн за смертельну аварію за участю автопілота — рішення суду
Фото: Reuters
Компанія Tesla залишається зобов’язаною сплатити 243 мільйони доларів після того, як суддя у США відхилив клопотання виробника електромобілів про скасування вердикту присяжних, ухваленого торік, пише Engadget.

У п’ятницю, 20 лютого, окружний суддя США Бет Блум залишила в силі рішення журі присяжних, яке визнало Tesla частково відповідальною за смертельну аварію 2019 року, що сталася за участі функції Autopilot.

Суддя зазначила, що у справі було достатньо доказів для підтримки вердикту присяжних, винесеного в серпні 2025 року. Тоді суд зобов’язав Tesla виплатити мільйони доларів компенсаційних і штрафних відшкодувань двом потерпілим у справі. За словами судді, компанія не надала нових аргументів, які б спростовували рішення.

Інцидент стався кілька років тому. Водій електромобіля Model S Джордж Макгі користувався функцією Autopilot і нахилився, щоб підняти телефон, який упав. У цей момент автомобіль врізався у позашляховик, припаркований на узбіччі дороги, біля якого перебували Найбель Бенавідес Леон і Діллон Ангуло. Унаслідок аварії Бенавідес загинула, а Ангуло отримав тяжкі травми.

Tesla публічно поки не прокоментувала рішення судді Блум, однак очікується, що компанія може подати апеляцію до вищої судової інстанції. Раніше адвокати компанії намагалися покласти провину на водія, стверджуючи, що Model S і система Autopilot не мали технічних дефектів.

Паралельно з цією справою Tesla також перебуває під кількома розслідуваннями з боку Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США щодо функцій Autopilot і Full-Self Driving.

суд США

