Tesla должна выплатить $243 млн за смертельную аварию с участием автопилота — решение суда

Суд отказался отменить вердикт по делу о смертельном ДТП.

Фото: Reuters

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Tesla остается обязанной выплатить 243 миллиона долларов после того, как судья в США отклонил ходатайство производителя электромобилей об отмене вердикта присяжных, вынесенного в прошлом году, пишет Engadget.

В пятницу, 20 февраля, окружной судья США Бет Блум оставила в силе решение жюри присяжных, которое признало Tesla частично ответственной за смертельную аварию 2019 года, произошедшую с участием функции Autopilot.

Судья отметила, что по делу было достаточно доказательств для поддержки вердикта присяжных, вынесенного в августе 2025 года. Тогда суд обязал Tesla выплатить миллионы долларов компенсационных и штрафных возмещений двум потерпевшим по делу. По словам судьи, компания не представила новых аргументов, которые могли бы опровергнуть решение.

Инцидент произошел несколько лет назад. Водитель электромобиля Tesla Model S Джордж Макги пользовался функцией Autopilot и наклонился, чтобы поднять телефон, который упал. В этот момент автомобиль врезался во внедорожник, припаркованный на обочине дороги, рядом с которым находились Найбель Бенавидес Леон и Диллон Ангуло. В результате аварии Бенавидес погибла, а Ангуло получил тяжелые травмы.

Tesla публично пока не прокомментировала решение судьи Блум, однако ожидается, что компания может подать апелляцию в вышестоящую судебную инстанцию. Ранее адвокаты компании пытались возложить вину на водителя, утверждая, что Model S и система Autopilot не имели технических дефектов.

Параллельно с этим делом Tesla также находится под несколькими расследованиями со стороны Национальная администрация безопасности дорожного движения США относительно функций Autopilot и Full-Self Driving.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.