Новий Цивільний кодекс дозволить розлучення через нотаріуса та РАЦС за наявності дітей

У разі взаємної згоди щодо виховання та утримання дитини подружжя зможе розірвати шлюб через РАЦС або у нотаріуса.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

«Судово-юридична газета» продовжує системно аналізувати нову редакцію Цивільного кодексу України, яка викликає чимало обговорень у суспільстві.

На основі нововведень до проєкту Цивільного кодексу України «Судово-юридична газета» вже підготувала низку матеріалів, серед яких:

Додамо, що проєкт Цивільного кодексу України є результатом глибокої рекодифікації цивільного законодавства, тобто систематичного перегляду, оновлення та приведення уніфікованих правил цивільного права у відповідність до сучасних потреб суспільства.

У новій редакції ЦК України Сімейне право зібране у Проєкт книги шостої, який формує сучасну модель регулювання сімейних відносин і поєднує конституційний стандарт охорони сім’ї з інструментами юридичної визначеності та договірної автономії учасників сімейних відносин.

Як зміниться законодавство

Одним з нововведень є надання можливості подружжям з дітьми розлучатися через нотаріуса або РАЦС. Зауважимо, що раніше згідно Сімейного кодексу України подружжя, яке має дітей могли розлучитися лише через суд.

Розлучення подружжя без дітей

У новій редакції (ст. 1509 ЦК) подружжя, яке не має дітей, має право подати заяву про розірвання шлюбу як до органу державної реєстрації актів цивільного стану, так і до нотаріуса. Якщо один із подружжя через поважну причину не може особисто подати заяву, другий подає її від його імені з нотаріально засвідченим підписом.

Стара редакція (ст. 106 ЦК) передбачала лише подання заяви до органу державної реєстрації та нотаріально засвідчену або прирівняну до неї довіреність у разі неможливості подання особисто.

Нововведення полягає у чіткішому визначенні поважної причини та у включенні нотаріуса як суб’єкта, що приймає заяву, що підвищує доступність процедури.

Розлучення подружжя з дітьми

Старий Сімейний кодекс (ст. 109 СК) дозволяв розірвати шлюб лише через суд за наявності дітей, з умовою подання письмового договору про проживання дітей, участь у забезпеченні їхніх умов життя та нотаріального посвідчення договору про аліменти. Суд перевіряв, що заява відповідає дійсній волі подружжя і не порушує права дітей.

Нова редакція (ст. 1511 ЦК) дозволяє розірвати шлюб як у суді, так і в нотаріуса або органу державної реєстрації, за умови нотаріального посвідчення договору щодо розподілу батьківської відповідальності та виконання обов’язку утримувати дитину. Під час нотаріального посвідчення договору про батьківську відповідальність нотаріус має перевірити, чи враховані інтереси дитини.

Водночас стара редакція Цивільного кодексу України вже містила поняття про договір в частині виконання батьківських обов’язків, тоді як нова редакція підкреслює:

процедуру можна пройти без суду, що спрощує адміністративний процес;

нотаріус виконує функцію контролю за дотриманням прав дитини;

збережено строк у один місяць для відкликання спільної заяви.

Таким чином, нова редакція Цивільного кодексу України робить розлучення більш простим і швидким, розширює права подружжя з дітьми та водночас гарантує захист їхніх інтересів, поєднуючи сучасний підхід із світовою практикою сімейного права.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.