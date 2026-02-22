Скарги на дискримінацію та домагання у ЗСУ – куди звертатися

Головне управління захисту прав військовослужбовців контролює дотримання соціальних гарантій, усуває системні порушення та приймає звернення захисників і членів їхніх сімей.

Міністерство оборони України нагадало про роботу Головного управління захисту прав військовослужбовців (ГУЗПВ), яке контролює дотримання прав захисників та захисниць, усуває системні порушення і реагує на звернення громадян.

Що розглядає ГУЗПВ

Управління фокусується на порушеннях, що мають суспільний резонанс або повторюваний характер, зокрема:

масові та системні порушення прав і соціальних гарантій військовослужбовців та їхніх сімей (невиплати, неналежне забезпечення тощо);

будь-які прояви дискримінації, включно за ознакою статі;

факти сексуальних домагань або порушення статевої свободи під час служби;

забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту (ДССТ).

Хто може звертатися

Подати скаргу можуть:

військовослужбовці ЗСУ та ДССТ;

військовозобов’язані та резервісти на зборах;

члени сімей військовослужбовців;

народні депутати, адвокати (за наявності документів, що підтверджують право представництва).

Механізми подання звернення

Звернення приймаються:

електронною поштою: [email protected];

письмово поштою: 03168, м. Київ, проспект Повітряних Сил, 6;

через «гарячу лінію» Міноборони для військовослужбовців та членів сімей — короткий номер 1512.

Строки розгляду

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян»:

загальний термін — до одного місяця;

скорочений — до 15 днів, якщо питання не потребує додаткового вивчення;

продовжений — до 45 днів у разі складного питання, про що заявника повідомляють окремо.

