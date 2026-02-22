Скарги на дискримінацію та домагання у ЗСУ – куди звертатися
18:07, 22 лютого 2026
Головне управління захисту прав військовослужбовців контролює дотримання соціальних гарантій, усуває системні порушення та приймає звернення захисників і членів їхніх сімей.
Міністерство оборони України нагадало про роботу Головного управління захисту прав військовослужбовців (ГУЗПВ), яке контролює дотримання прав захисників та захисниць, усуває системні порушення і реагує на звернення громадян.
Що розглядає ГУЗПВ
Управління фокусується на порушеннях, що мають суспільний резонанс або повторюваний характер, зокрема:
- масові та системні порушення прав і соціальних гарантій військовослужбовців та їхніх сімей (невиплати, неналежне забезпечення тощо);
- будь-які прояви дискримінації, включно за ознакою статі;
- факти сексуальних домагань або порушення статевої свободи під час служби;
- забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту (ДССТ).
Хто може звертатися
Подати скаргу можуть:
- військовослужбовці ЗСУ та ДССТ;
- військовозобов’язані та резервісти на зборах;
- члени сімей військовослужбовців;
- народні депутати, адвокати (за наявності документів, що підтверджують право представництва).
Механізми подання звернення
Звернення приймаються:
- електронною поштою: [email protected];
- письмово поштою: 03168, м. Київ, проспект Повітряних Сил, 6;
- через «гарячу лінію» Міноборони для військовослужбовців та членів сімей — короткий номер 1512.
Строки розгляду
Відповідно до Закону України «Про звернення громадян»:
- загальний термін — до одного місяця;
- скорочений — до 15 днів, якщо питання не потребує додаткового вивчення;
- продовжений — до 45 днів у разі складного питання, про що заявника повідомляють окремо.
