  1. В Україні

Скарги на дискримінацію та домагання у ЗСУ – куди звертатися

18:07, 22 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Головне управління захисту прав військовослужбовців контролює дотримання соціальних гарантій, усуває системні порушення та приймає звернення захисників і членів їхніх сімей.
Скарги на дискримінацію та домагання у ЗСУ – куди звертатися
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони України нагадало про роботу Головного управління захисту прав військовослужбовців (ГУЗПВ), яке контролює дотримання прав захисників та захисниць, усуває системні порушення і реагує на звернення громадян.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Що розглядає ГУЗПВ

Управління фокусується на порушеннях, що мають суспільний резонанс або повторюваний характер, зокрема:

  • масові та системні порушення прав і соціальних гарантій військовослужбовців та їхніх сімей (невиплати, неналежне забезпечення тощо);
  • будь-які прояви дискримінації, включно за ознакою статі;
  • факти сексуальних домагань або порушення статевої свободи під час служби;
  • забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту (ДССТ).

Хто може звертатися

Подати скаргу можуть:

  • військовослужбовці ЗСУ та ДССТ;
  • військовозобов’язані та резервісти на зборах;
  • члени сімей військовослужбовців;
  • народні депутати, адвокати (за наявності документів, що підтверджують право представництва).

Механізми подання звернення

Звернення приймаються:

  • електронною поштою: [email protected];
  • письмово поштою: 03168, м. Київ, проспект Повітряних Сил, 6;
  • через «гарячу лінію» Міноборони для військовослужбовців та членів сімей — короткий номер 1512.

Строки розгляду

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян»:

  • загальний термін — до одного місяця;
  • скорочений — до 15 днів, якщо питання не потребує додаткового вивчення;
  • продовжений — до 45 днів у разі складного питання, про що заявника повідомляють окремо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ військові скарги Міноборони

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відмова дружини від народження дитини може стати підставою для розлучення: що не так із новим ЦК

Нова редакція Цивільного кодексу України викликає дискусії через положення про підстави для розлучення, що ставлять чоловіка та жінку в нерівне правове становище.

Без ФОП, але з декларацією: Комітет розгляне законопроєкт про підприємницьку діяльність домогосподарств

Домогосподарства зобов’яжуть подавати річну декларацію та вести спрощений облік доходів.

Проєкт Трудового кодексу легалізує відеоспостереження на робочому місці та моніторинг кореспонденції працівника

Відеоспостереження, електронні повідомлення, моніторинг файлів — усе це пропонується узаконити як «виняткові заходи».

У парламенті придумали, як вирішити проблему фіксації судових засідань за відсутності електроенергії та інтернету

Законопроект пропонує альтернативний порядок фіксації судових засідань та уточнює правила проголошення судових рішень.

Новий Цивільний кодекс дозволить розлучення через нотаріуса та РАЦС за наявності дітей

У разі взаємної згоди щодо виховання та утримання дитини подружжя зможе розірвати шлюб через РАЦС або у нотаріуса.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]