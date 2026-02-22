  1. В Украине

Жалобы на дискриминацию и домогательства в ВСУ – куда обращаться

18:07, 22 февраля 2026
Главное управление защиты прав военнослужащих контролирует соблюдение социальных гарантий, устраняет системные нарушения и принимает обращения защитников и членов их семей.
Министерство обороны Украины напомнило о работе Главного управления защиты прав военнослужащих (ГУЗПВ), которое контролирует соблюдение прав защитников и защитниц, устраняет системные нарушения и реагирует на обращения граждан.

Что рассматривает ГУЗПВ

Управление фокусируется на нарушениях, имеющих общественный резонанс или повторяющийся характер, в частности:

  • массовые и системные нарушения прав и социальных гарантий военнослужащих и их семей (невыплаты, ненадлежащее обеспечение и т. п.);
  • любые проявления дискриминации, в том числе по признаку пола;
  • факты сексуальных домогательств или нарушения половой свободы во время службы;
  • обеспечение равных прав и возможностей для женщин и мужчин в Вооруженных Силах Украины и Государственной специальной службе транспорта (ГСТС).

Кто может обращаться

Подать жалобу могут:

  • военнослужащие ВСУ и ГСТТ;
  • военнообязанные и резервисты на сборах;
  • члены семей военнослужащих;
  • народные депутаты, адвокаты (при наличии документов, подтверждающих право представительства).

Механизмы подачи обращения

Обращения принимаются:

  • по электронной почте: [email protected];
  • по почте: 03168, г. Киев, проспект Воздушных Сил, 6;
  • по «горячей линии» Минобороны для военнослужащих и членов семей — короткий номер 1512.

Сроки рассмотрения

В соответствии с Законом Украины «Об обращениях граждан»:

  • общий срок — до одного месяца;
  • сокращенный — до 15 дней, если вопрос не требует дополнительного изучения;
  • продленный — до 45 дней в случае сложного вопроса, о чем заявителю сообщают отдельно.

ВСУ военные жалобы Минобороны

