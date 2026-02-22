Жалобы на дискриминацию и домогательства в ВСУ – куда обращаться
18:07, 22 февраля 2026
Главное управление защиты прав военнослужащих контролирует соблюдение социальных гарантий, устраняет системные нарушения и принимает обращения защитников и членов их семей.
Министерство обороны Украины напомнило о работе Главного управления защиты прав военнослужащих (ГУЗПВ), которое контролирует соблюдение прав защитников и защитниц, устраняет системные нарушения и реагирует на обращения граждан.
Что рассматривает ГУЗПВ
Управление фокусируется на нарушениях, имеющих общественный резонанс или повторяющийся характер, в частности:
- массовые и системные нарушения прав и социальных гарантий военнослужащих и их семей (невыплаты, ненадлежащее обеспечение и т. п.);
- любые проявления дискриминации, в том числе по признаку пола;
- факты сексуальных домогательств или нарушения половой свободы во время службы;
- обеспечение равных прав и возможностей для женщин и мужчин в Вооруженных Силах Украины и Государственной специальной службе транспорта (ГСТС).
Кто может обращаться
Подать жалобу могут:
- военнослужащие ВСУ и ГСТТ;
- военнообязанные и резервисты на сборах;
- члены семей военнослужащих;
- народные депутаты, адвокаты (при наличии документов, подтверждающих право представительства).
Механизмы подачи обращения
Обращения принимаются:
- по электронной почте: [email protected];
- по почте: 03168, г. Киев, проспект Воздушных Сил, 6;
- по «горячей линии» Минобороны для военнослужащих и членов семей — короткий номер 1512.
Сроки рассмотрения
В соответствии с Законом Украины «Об обращениях граждан»:
- общий срок — до одного месяца;
- сокращенный — до 15 дней, если вопрос не требует дополнительного изучения;
- продленный — до 45 дней в случае сложного вопроса, о чем заявителю сообщают отдельно.
