Куди та у який термін звернутися особі, яка перетнула кордон України з наміром бути визнаною біженцем – пояснення

17:49, 22 лютого 2026
Іноземці та особи без громадянства мають п’ять днів на звернення до Міграційної служби.
Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, як діяти особам, які перетнули державний кордон України з наміром отримати статус біженця або потребують додаткового захисту.

Згідно з законодавством, заяву про визнання біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, потрібно подати протягом п’яти робочих днів з моменту перетину кордону.

Заявник може звернутися особисто або через свого законного представника до територіального органу Міграційної служби за місцем тимчасового перебування.

