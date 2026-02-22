Куда и в какой срок обратиться лицу, пересекшему границу Украины с намерением быть признанным беженцем – объяснение

Иностранцы и лица без гражданства имеют пять дней на обращение в Миграционную службу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миграционная служба Днепропетровской области объяснила, как действовать лицам, которые пересекли государственную границу Украины с намерением получить статус беженца или нуждаются в дополнительной защите.

Согласно законодательству, заявление о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, необходимо подать в течение пяти рабочих дней с момента пересечения границы.

Заявитель может обратиться лично или через своего законного представителя в территориальный орган Миграционной службы по месту временного пребывания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.