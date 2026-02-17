У парламенті придумали як вирішити проблему фіксації судових засідань за відсутності електроенергії та інтернету

Законопроект пропонує альтернативний порядок фіксації судових засідань та уточнює правила проголошення судових рішень.

Фото: bs.lv.court.gov.ua

У Верховній Раді зареєстрували проект Закону про внесення змін до статті 615 Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення своєчасного судового розгляду в умовах воєнного стану.

Проектом Закону запропоновано доповнити Кримінальний процесуальний кодекс України положеннями про те, що в умовах воєнного стану у разі знеструмлення електромережі суду або відсутності доступу до мережі Інтернет, на час дії таких обставин фіксування судового засідання, а також розгляду питань слідчим суддею може здійснюватися за ініціативою слідчого судді, суду відповідно (якщо є згода всіх учасників розгляду, які з’явилися в судове засідання) за допомогою журналу судового засідання, який веде секретар судового засідання та в якому відображаються істотні моменти розгляду справи в тій послідовності, в якій вони мали місце в судовому засіданні, а саме:

1) рік, місяць, число і місце судового засідання;

2) час початку судового засідання;

3) назва суду, який розглядає справу, прізвище та ініціали судді (суддів), слідчого судді, секретаря судового засідання;

4) справа, що розглядається, повна і точна назва учасників процесу;

5) відомості про явку учасників судового процесу або їх неявку, причини відсутності та про вручення їм судових повісток;

6) дані про особу підозрюваного, обвинуваченого;

7) дані про роз'яснення підозрюваному, обвинуваченому та іншим учасникам судового процесу їх прав та обов'язків;

8) ухвали суду, слідчого судді, у тому числі прийняті без виходу до нарадчої кімнати, постанови суду;

9) розпорядження головуючого і дії суду, слідчого судді, в тому порядку, в якому вони відбувались;

10) клопотання і заяви учасників судового процесу;

11) докладний зміст записаних у першій особі показань підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідків, пояснень спеціалістів, відповідей експерта на усні запитання;

12) послідовність і короткий зміст судових дебатів;

13) короткий зміст останнього слова підозрюваного, обвинуваченого;

14) відомості про проголошення вироку та роз'яснення порядку і строку його оскарження, роз'яснення права та строку на ознайомлення з журналом судового засідання, подачу на нього зауважень;

15) час закінчення судового засідання у справі;

16) інші відомості, визначені Кодексом.

Такий журнал судового засідання складається секретарем судового засідання впродовж п’яти днів з дня закінчення судового засідання.

У виняткових випадках під час розгляду особливо складних справ, якщо складання журналу вимагає значного часу, його складення може бути здійснено впродовж десяти днів після закінчення судового засідання.

Учасники кримінального провадження мають право ознайомитися з таким журналом судового засідання та впродовж трьох днів з дня його складення подавати свої письмові зауваження щодо неповноти або неправильності його змісту, які долучаються до матеріалів кримінального провадження.

У випадках фіксування ходу судового засідання письмово у журналі судового засідання, як виключення:

-не підлягають застосуванню положення статей 27, 107 та 343 КПК України, в частині повного фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів;

-не підлягають застосуванню положення пункту 4 частини третьої статті 87 цього Кодексу щодо наслідків винесення слідчим суддею ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи без проведення повної технічної фіксації засідання; -відсутність у матеріалах провадження технічного носія інформації не є підставою для скасування судового рішення відповідно до пункту 7 частини другої статті 412 КПК України, за умови наявності у матеріалах справи журналу судового засідання.

Пропонується передбачити, що в умовах дії воєнного стану після складання та підписання повного тексту судового рішення суд, слідчий суддя має право обмежитися проголошенням його резолютивної частини з обов’язковим врученням учасникам судового провадження повного тексту судового рішення в день його проголошення.

Крім того, в умовах дії воєнного стану після складання та підписання повного тексту вироку суд має право обмежитися проголошенням його резолютивної частини з обов’язковим врученням учасникам судового провадження повного тексту вироку в день його проголошення.

Сьогодні суд має право на такі дії лише у разі проголошення вироку. Натомість суд не може здійснити такі дії у разі складання інших судових рішень – ухвал, постанов, що є суттєвим недоліком.

Також пропонується встановити, що в умовах воєнного стану у разі неможливості у визначений КПК строк суддею (колегією суддів) розглянути клопотання про обрання або продовження запобіжного заходу (крім клопотання, поданого на розгляд до Вищого антикорупційного суду), таке клопотання може бути передано на розгляд до іншого судді, визначеного в порядку, встановленому частиною третьою статті 35 КПК, або розглянуто головуючим, а за його відсутності - іншим суддею зі складу колегії суддів, якщо справа розглядається колегіально, або може бути передано для розгляду до іншого суду в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції або до суду в межах юрисдикції різних апеляційних судів.

Автори законопроекту впевнені, що здійснення правосуддя безпосередньо не залежить від наявності у суді електроенергії, інтернет-зв’язку тощо, а їх відсутність не мала би суттєво впливати на хід судового розгляду.

Відсутність електроенергії, вихід з ладу обладнання або комп'ютерних програм та неможливість внаслідок цього здійснювати повне фіксування судового засідання не може бути безумовною підставою для перерви у такому судовому засіданні чи його відкладенні, коли суд об’єктивно має можливість його провести.

У вищезазначених умовах це також не може бути безумною підставою для скасування судового рішення. Тому з метою безперешкодного здійснення правосуддя, на особливий період парламентарі пропонують надати суду альтернативні інструменти для фіксації ходу судових засідань.

Проте, проблема криється у окремих положеннях Кримінального процесуального кодексу України, які вимагають від суду здійснювати повне фіксування ходу судового засідання технічними засобами, що в умовах відсутності електроенергії та відсутності інтернет-зв’язку стає неможливим. Крім того, відсутність відповідного технічного запису судового засідання є безумовною підставою для скасування судового рішення (статті 412 КПК України). Це призводить до безальтернативного оголошення перерв у судових засіданнях та навіть до їх відкладення, навіть у випадках коли суди об’єктивно мають можливість їх провести.

Вищезазначені обставини вимагають невідкладного вирішення.

Автор: Тарас Лученко

