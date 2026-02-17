В парламенте придумали, как решить проблему фиксации судебных заседаний при отсутствии электроэнергии и интернета

Законопроект предлагает альтернативный порядок фиксации судебных заседаний и уточняет правила оглашения судебных решений.

Фото: bs.lv.court.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в статью 615 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно обеспечения своевременного судебного рассмотрения в условиях военного положения.

Проектом Закона предлагается дополнить Уголовный процессуальный кодекс Украины положениями о том, что в условиях военного положения в случае обесточивания электросети суда или отсутствия доступа к сети Интернет на время действия таких обстоятельств фиксация судебного заседания, а также рассмотрение вопросов следственным судьей может осуществляться по инициативе следственного судьи, суда соответственно (если есть согласие всех участников рассмотрения, которые явились в судебное заседание) с помощью журнала судебного заседания, который ведет секретарь судебного заседания и в котором отражаются существенные моменты рассмотрения дела в той последовательности, в которой они имели место в судебном заседании, а именно:

год, месяц, число и место судебного заседания;

время начала судебного заседания;

название суда, который рассматривает дело, фамилия и инициалы судьи (судей), следственного судьи, секретаря судебного заседания;

дело, которое рассматривается, полное и точное наименование участников процесса;

сведения о явке участников судебного процесса или их неявке, причины отсутствия и о вручении им судебных повесток;

данные о личности подозреваемого, обвиняемого;

данные о разъяснении подозреваемому, обвиняемому и другим участникам судебного процесса их прав и обязанностей;

определения суда, следственного судьи, в том числе принятые без выхода в совещательную комнату, постановления суда;

распоряжения председательствующего и действия суда, следственного судьи, в том порядке, в котором они происходили;

ходатайства и заявления участников судебного процесса;

подробное содержание записанных от первого лица показаний подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетелей, объяснений специалистов, ответов эксперта на устные вопросы;

последовательность и краткое содержание судебных прений;

краткое содержание последнего слова подозреваемого, обвиняемого;

сведения об оглашении приговора и разъяснении порядка и срока его обжалования, разъяснение права и срока на ознакомление с журналом судебного заседания, подачу на него замечаний;

время окончания судебного заседания по делу;

иные сведения, определенные Кодексом.



Такой журнал судебного заседания составляется секретарем судебного заседания в течение пяти дней со дня окончания судебного заседания.

В исключительных случаях при рассмотрении особо сложных дел, если составление журнала требует значительного времени, его составление может быть осуществлено в течение десяти дней после окончания судебного заседания.

Участники уголовного производства имеют право ознакомиться с таким журналом судебного заседания и в течение трех дней со дня его составления подавать свои письменные замечания относительно неполноты или неправильности его содержания, которые приобщаются к материалам уголовного производства.

В случаях фиксации хода судебного заседания письменно в журнале судебного заседания, как исключение:

— не подлежат применению положения статей 27, 107 и 343 УПК Украины в части полного фиксирования судебного заседания с помощью звуко- и видеозаписывающих технических средств;

— не подлежат применению положения пункта 4 части третьей статьи 87 данного Кодекса относительно последствий вынесения следственным судьей определения о разрешении на обыск жилища или иного владения лица без проведения полной технической фиксации заседания;

— отсутствие в материалах производства технического носителя информации не является основанием для отмены судебного решения в соответствии с пунктом 7 части второй статьи 412 УПК Украины при условии наличия в материалах дела журнала судебного заседания.

Предлагается предусмотреть, что в условиях действия военного положения после составления и подписания полного текста судебного решения суд, следственный судья вправе ограничиться оглашением его резолютивной части с обязательным вручением участникам судебного производства полного текста судебного решения в день его оглашения.

Кроме того, в условиях действия военного положения после составления и подписания полного текста приговора суд вправе ограничиться оглашением его резолютивной части с обязательным вручением участникам судебного производства полного текста приговора в день его оглашения.

Сегодня суд имеет право на такие действия лишь в случае оглашения приговора. В то же время суд не может осуществить такие действия в случае составления иных судебных решений — определений, постановлений, что является существенным недостатком.

Также предлагается установить, что в условиях военного положения в случае невозможности в установленный УПК срок судьей (коллегией судей) рассмотреть ходатайство об избрании или продлении меры пресечения (кроме ходатайства, поданного на рассмотрение в Высший антикоррупционный суд), такое ходатайство может быть передано на рассмотрение другому судье, определенному в порядке, установленном частью третьей статьи 35 УПК, либо рассмотрено председательствующим, а при его отсутствии — другим судьей из состава коллегии судей, если дело рассматривается коллегиально, либо может быть передано для рассмотрения в другой суд в пределах юрисдикции одного суда апелляционной инстанции или в суд в пределах юрисдикции различных апелляционных судов.

Авторы законопроекта уверены, что осуществление правосудия непосредственно не зависит от наличия в суде электроэнергии, интернет-связи и т.п., а их отсутствие не должно существенно влиять на ход судебного рассмотрения.

Отсутствие электроэнергии, выход из строя оборудования или компьютерных программ и невозможность вследствие этого осуществлять полное фиксирование судебного заседания не может быть безусловным основанием для перерыва в таком судебном заседании или его отложения, когда суд объективно имеет возможность его провести.

В вышеуказанных условиях это также не может быть безусловным основанием для отмены судебного решения. Поэтому с целью беспрепятственного осуществления правосудия на особый период парламентарии предлагают предоставить суду альтернативные инструменты для фиксации хода судебных заседаний.

Однако проблема заключается в отдельных положениях Уголовного процессуального кодекса Украины, которые требуют от суда осуществлять полное фиксирование хода судебного заседания техническими средствами, что в условиях отсутствия электроэнергии и отсутствия интернет-связи становится невозможным. Кроме того, отсутствие соответствующей технической записи судебного заседания является безусловным основанием для отмены судебного решения (статья 412 УПК Украины). Это приводит к безальтернативному объявлению перерывов в судебных заседаниях и даже к их отложению, даже в случаях, когда суды объективно имеют возможность их провести.

Указанные обстоятельства требуют безотлагательного решения.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.