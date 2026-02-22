  1. В Україні

Угорщина продовжить постачання електроенергії до України через Закарпаття

19:01, 22 лютого 2026
Будапешт не планує негайного припиняти експорт електроенергії.
Угорщина вирішила продовжити постачання електроенергії до України, щоб не ускладнювати ситуацію для угорської громади на Закарпатті. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

«Ми повинні бути особливо обережними у цьому питанні, оскільки по той бік кордону живуть угорці. Тоді як зупинка експорту електроенергії, що вплине насамперед на Закарпаття, спричинить особливі проблеми, виклики та страждання для тих сімей», — зазначив Сіярто.

Водночас він підтвердив, що на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 23 лютого Угорщина заблокує ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії. Ця позиція зберігатиметься, допоки Україна не відновить транзит нафти через нафтопровід «Дружба».

Нагадаємо, Угорщина вирішила призупинити виділення Україні кредиту Європейського Союзу на суму €90 млрд, доки не відновиться транзит нафти до країни трубопроводом «Дружба».

