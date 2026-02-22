Венгрия продолжит поставки электроэнергии в Украину через Закарпатье

Будапешт не планирует немедленно прекращать экспорт электроэнергии.

Венгрия решила продолжить поставки электроэнергии в Украину, чтобы не осложняć ситуацию для венгерской общины в Закарпатье. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Мы должны быть особенно осторожны в этом вопросе, поскольку по ту сторону границы живут венгры. Тогда как остановка экспорта электроэнергии, которая повлияет в первую очередь на Закарпатье, вызовет особые проблемы, вызовы и страдания для тех семей», — отметил Сийярто.

В то же время он подтвердил, что на заседании Совета ЕС по иностранным делам 23 февраля Венгрия заблокирует принятие 20-го пакета санкций против России. Эта позиция будет сохраняться, пока Украина не возобновит транзит нефти через нефтепровод «Дружба».

Напомним, Венгрия решила приостановить выделение Украине кредита Европейского Союза на сумму €90 млрд, пока не возобновится транзит нефти в страну по трубопроводу «Дружба».

