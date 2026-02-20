  1. В мире
Венгрия задержала €90 млрд кредита ЕС для Украины

21:38, 20 февраля 2026
Петер Сийярто обвинил Украину в «шантаже» и нарушении Соглашения об ассоциации с ЕС.
Венгрия задержала €90 млрд кредита ЕС для Украины
Фото из открытых источников
Венгрия решила приостановить выделение Украине кредита Европейского Союза на сумму €90 млрд, пока не возобновится транзит нефти в страну по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В соцсети X он обвинил Украину в якобы шантаже, утверждая, что Киев в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией остановил транзит нефти, чтобы создать перебои с поставками и повысить цены на топливо накануне выборов.

«Блокируя транзит нефти в Венгрию через нефтепровод «Дружба», Украина нарушает Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, нарушая свои обязательства перед Европейским Союзом. Мы не поддадимся этому шантажу», – отметил Сийярто.

