Угорщина затримала €90 млрд кредиту ЄС для України

Петер Сіярто звинуватив Україну у «шантажі» та порушенні Угоди про асоціацію з ЄС.

Фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Угорщина вирішила призупинити виділення Україні кредиту Європейського Союзу на суму €90 млрд, доки не відновиться транзит нафти до країни трубопроводом «Дружба». Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

У соцмережі X він звинуватив Україну у нібито шантажі, стверджуючи, що Київ у координації з Брюсселем та угорською опозицією зупинив транзит нафти, щоб створити перебої з постачанням та підвищити ціни на паливо напередодні виборів.

«Блокуючи транзит нафти до Угорщини через нафтопровід «Дружба», Україна порушує Угоду про асоціацію між ЄС та Україною, порушуючи свої зобов'язання перед Європейським Союзом. Ми не піддамося цьому шантажу», – зазначив Сіярто.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.