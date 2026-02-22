  1. В Україні

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників по-новому: що хоче змінити МОН

17:31, 22 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
З 1 липня суб’єктів підвищення кваліфікації можуть чекати зміни.
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників по-новому: що хоче змінити МОН
Фото: kgsm1.kiev.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство освіти і науки України повідомило, що розпочинає громадське обговорення проєкту «Положення про державну інформаційно-комунікаційну систему підтримки та забезпечення професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 800 з урахуванням змін, внесених у жовтні 2025 року. Саме ці зміни передбачають створення єдиного державного цифрового середовища для обліку програм підвищення кваліфікації та виданих документів.

Платформа забезпечить:

  • облік програм підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників та вільний вибір програм користувачами;
  • фіксацію та перевірку документів про підвищення кваліфікації;
  • прозорі та зрозумілі правила для всіх учасників;
  • можливість педагогам і закладам освіти перевіряти достовірність документів;
  • прозорий моніторинг якості програм підвищення кваліфікації через механізм оцінювання їхньої привабливості.

У МОН зазначають, що державна платформа не обмежує діяльність суб’єктів підвищення кваліфікації. Вона не замінює їхні внутрішні освітні середовища, не втручається у зміст навчання та не запроваджує додаткових конкурсних або рейтингових процедур. Її функція — облік і прозорість.

Окрім цього, платформа вже функціонує в межах пілотного проєкту «Гроші ходять за вчителем». Ознайомитися з нею можна за посиланням

Суб’єкти підвищення кваліфікації можуть уже зараз на платформі «Вектор»:

  • створити кабінет;
  • розміщувати програми;
  • тестувати функціонал;
  • взаємодіяти з педагогами.

Це дає змогу поступово підготуватися до повноцінного запуску оновленого механізму підвищення кваліфікації.

Коли почнуть діяти нові правила

Норми постанови та Положення почнуть застосовуватися з 1 липня 2026 року. До цієї дати жодних нових обов’язкових вимог не запроваджується.

Проєкт Положення оприлюднено завчасно, щоб учасники ринку могли:

ознайомитися з документом;

долучитися до його вдосконалення;

оцінити технічні можливості;

адаптувати внутрішні процеси.

Що зміниться для суб’єктів підвищення кваліфікації з 1 липня 2026 року

З цієї дати суб’єкти мають:

зареєструватися на платформі «Вектор»;

створити кабінет і пройти верифікацію;

розміщувати інформацію про програми та ліцензії (за наявності);

вносити дані про видані документи про підвищення кваліфікації.

Ці вимоги стосуються саме обліку та прозорості та не впливають на зміст або формати навчання.

У перспективі державна інформаційно-комунікаційна система професійного розвитку педагогічних працівників передбачає інтеграцію з іншими державними реєстрами та інформаційними середовищами. Зокрема, йдеться про взаємодію з Єдиною державною електронною базою з питань освіти (ЄДЕБО) та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Що можна зробити вже зараз суб’єктам підвищення кваліфікації?

На цьому етапі жодних обов’язкових дій не потрібно. Проте МОН рекомендує:

ознайомитися з проєктом Положення;

долучитися до громадського обговорення;

протестувати платформу «Вектор».

Як подати пропозиції до документа

Подати пропозиції до проєкту положення  можна до 9 березня 2026 року двома способами:

  1. Через платформу eDEM — онлайн-платформу для громадських обговорень

Щоб залишити коментарі, потрібно перейти за посиланням та авторизуватися через GovID (наприклад, через Дію).

Після авторизації можна:

підтримати або не підтримати документ (у цьому разі система попросить написати, з чим саме ви не згодні);

залишити коментар до окремого блоку документа.

Вашу позицію буде зафіксовано в системі та внесено до загального зведення.

  1. Надіслати листа на електронну пошту: [email protected]

Після цього подання офіційно реєструється та також потрапляє до загального зведення пропозицій.

Результати громадського обговорення буде оприлюднено на сайті МОН після його завершення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МОН України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відмова дружини від народження дитини може стати підставою для розлучення: що не так із новим ЦК

Нова редакція Цивільного кодексу України викликає дискусії через положення про підстави для розлучення, що ставлять чоловіка та жінку в нерівне правове становище.

Без ФОП, але з декларацією: Комітет розгляне законопроєкт про підприємницьку діяльність домогосподарств

Домогосподарства зобов’яжуть подавати річну декларацію та вести спрощений облік доходів.

Проєкт Трудового кодексу легалізує відеоспостереження на робочому місці та моніторинг кореспонденції працівника

Відеоспостереження, електронні повідомлення, моніторинг файлів — усе це пропонується узаконити як «виняткові заходи».

У парламенті придумали, як вирішити проблему фіксації судових засідань за відсутності електроенергії та інтернету

Законопроект пропонує альтернативний порядок фіксації судових засідань та уточнює правила проголошення судових рішень.

Новий Цивільний кодекс дозволить розлучення через нотаріуса та РАЦС за наявності дітей

У разі взаємної згоди щодо виховання та утримання дитини подружжя зможе розірвати шлюб через РАЦС або у нотаріуса.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]