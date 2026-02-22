Підвищення кваліфікації педагогічних працівників по-новому: що хоче змінити МОН

З 1 липня суб’єктів підвищення кваліфікації можуть чекати зміни.

Міністерство освіти і науки України повідомило, що розпочинає громадське обговорення проєкту «Положення про державну інформаційно-комунікаційну систему підтримки та забезпечення професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників».

Документ розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 800 з урахуванням змін, внесених у жовтні 2025 року. Саме ці зміни передбачають створення єдиного державного цифрового середовища для обліку програм підвищення кваліфікації та виданих документів.

Платформа забезпечить:

облік програм підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників та вільний вибір програм користувачами;

фіксацію та перевірку документів про підвищення кваліфікації;

прозорі та зрозумілі правила для всіх учасників;

можливість педагогам і закладам освіти перевіряти достовірність документів;

прозорий моніторинг якості програм підвищення кваліфікації через механізм оцінювання їхньої привабливості.

У МОН зазначають, що державна платформа не обмежує діяльність суб’єктів підвищення кваліфікації. Вона не замінює їхні внутрішні освітні середовища, не втручається у зміст навчання та не запроваджує додаткових конкурсних або рейтингових процедур. Її функція — облік і прозорість.

Окрім цього, платформа вже функціонує в межах пілотного проєкту «Гроші ходять за вчителем». Ознайомитися з нею можна за посиланням.

Суб’єкти підвищення кваліфікації можуть уже зараз на платформі «Вектор»:

створити кабінет;

розміщувати програми;

тестувати функціонал;

взаємодіяти з педагогами.

Це дає змогу поступово підготуватися до повноцінного запуску оновленого механізму підвищення кваліфікації.

Коли почнуть діяти нові правила

Норми постанови та Положення почнуть застосовуватися з 1 липня 2026 року. До цієї дати жодних нових обов’язкових вимог не запроваджується.

Проєкт Положення оприлюднено завчасно, щоб учасники ринку могли:

ознайомитися з документом;

долучитися до його вдосконалення;

оцінити технічні можливості;

адаптувати внутрішні процеси.

Що зміниться для суб’єктів підвищення кваліфікації з 1 липня 2026 року

З цієї дати суб’єкти мають:

зареєструватися на платформі «Вектор»;

створити кабінет і пройти верифікацію;

розміщувати інформацію про програми та ліцензії (за наявності);

вносити дані про видані документи про підвищення кваліфікації.

Ці вимоги стосуються саме обліку та прозорості та не впливають на зміст або формати навчання.

У перспективі державна інформаційно-комунікаційна система професійного розвитку педагогічних працівників передбачає інтеграцію з іншими державними реєстрами та інформаційними середовищами. Зокрема, йдеться про взаємодію з Єдиною державною електронною базою з питань освіти (ЄДЕБО) та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Що можна зробити вже зараз суб’єктам підвищення кваліфікації?

На цьому етапі жодних обов’язкових дій не потрібно. Проте МОН рекомендує:

ознайомитися з проєктом Положення;

долучитися до громадського обговорення;

протестувати платформу «Вектор».

Як подати пропозиції до документа

Подати пропозиції до проєкту положення можна до 9 березня 2026 року двома способами:

Через платформу eDEM — онлайн-платформу для громадських обговорень

Щоб залишити коментарі, потрібно перейти за посиланням та авторизуватися через GovID (наприклад, через Дію).

Після авторизації можна:

підтримати або не підтримати документ (у цьому разі система попросить написати, з чим саме ви не згодні);

залишити коментар до окремого блоку документа.

Вашу позицію буде зафіксовано в системі та внесено до загального зведення.

Надіслати листа на електронну пошту: [email protected]

Після цього подання офіційно реєструється та також потрапляє до загального зведення пропозицій.

Результати громадського обговорення буде оприлюднено на сайті МОН після його завершення.

