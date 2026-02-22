Підвищення кваліфікації педагогічних працівників по-новому: що хоче змінити МОН
Міністерство освіти і науки України повідомило, що розпочинає громадське обговорення проєкту «Положення про державну інформаційно-комунікаційну систему підтримки та забезпечення професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників».
Документ розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 800 з урахуванням змін, внесених у жовтні 2025 року. Саме ці зміни передбачають створення єдиного державного цифрового середовища для обліку програм підвищення кваліфікації та виданих документів.
Платформа забезпечить:
- облік програм підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників та вільний вибір програм користувачами;
- фіксацію та перевірку документів про підвищення кваліфікації;
- прозорі та зрозумілі правила для всіх учасників;
- можливість педагогам і закладам освіти перевіряти достовірність документів;
- прозорий моніторинг якості програм підвищення кваліфікації через механізм оцінювання їхньої привабливості.
У МОН зазначають, що державна платформа не обмежує діяльність суб’єктів підвищення кваліфікації. Вона не замінює їхні внутрішні освітні середовища, не втручається у зміст навчання та не запроваджує додаткових конкурсних або рейтингових процедур. Її функція — облік і прозорість.
Окрім цього, платформа вже функціонує в межах пілотного проєкту «Гроші ходять за вчителем». Ознайомитися з нею можна за посиланням.
Суб’єкти підвищення кваліфікації можуть уже зараз на платформі «Вектор»:
- створити кабінет;
- розміщувати програми;
- тестувати функціонал;
- взаємодіяти з педагогами.
Це дає змогу поступово підготуватися до повноцінного запуску оновленого механізму підвищення кваліфікації.
Коли почнуть діяти нові правила
Норми постанови та Положення почнуть застосовуватися з 1 липня 2026 року. До цієї дати жодних нових обов’язкових вимог не запроваджується.
Проєкт Положення оприлюднено завчасно, щоб учасники ринку могли:
ознайомитися з документом;
долучитися до його вдосконалення;
оцінити технічні можливості;
адаптувати внутрішні процеси.
Що зміниться для суб’єктів підвищення кваліфікації з 1 липня 2026 року
З цієї дати суб’єкти мають:
зареєструватися на платформі «Вектор»;
створити кабінет і пройти верифікацію;
розміщувати інформацію про програми та ліцензії (за наявності);
вносити дані про видані документи про підвищення кваліфікації.
Ці вимоги стосуються саме обліку та прозорості та не впливають на зміст або формати навчання.
У перспективі державна інформаційно-комунікаційна система професійного розвитку педагогічних працівників передбачає інтеграцію з іншими державними реєстрами та інформаційними середовищами. Зокрема, йдеться про взаємодію з Єдиною державною електронною базою з питань освіти (ЄДЕБО) та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (ЄДР).
Що можна зробити вже зараз суб’єктам підвищення кваліфікації?
На цьому етапі жодних обов’язкових дій не потрібно. Проте МОН рекомендує:
ознайомитися з проєктом Положення;
долучитися до громадського обговорення;
протестувати платформу «Вектор».
Як подати пропозиції до документа
Подати пропозиції до проєкту положення можна до 9 березня 2026 року двома способами:
- Через платформу eDEM — онлайн-платформу для громадських обговорень
Щоб залишити коментарі, потрібно перейти за посиланням та авторизуватися через GovID (наприклад, через Дію).
Після авторизації можна:
підтримати або не підтримати документ (у цьому разі система попросить написати, з чим саме ви не згодні);
залишити коментар до окремого блоку документа.
Вашу позицію буде зафіксовано в системі та внесено до загального зведення.
- Надіслати листа на електронну пошту: [email protected]
Після цього подання офіційно реєструється та також потрапляє до загального зведення пропозицій.
Результати громадського обговорення буде оприлюднено на сайті МОН після його завершення.
