Повышение квалификации педагогов по-новому: что хочет изменить МОН
Министерство образования и науки Украины начинает общественное обсуждение проекта «Положения о государственной информационно-коммуникационной системе поддержки и обеспечения профессионального развития педагогических и научно-педагогических работников».
Документ разработан во исполнение постановления Кабинета Министров Украины № 800 с учетом изменений, внесенных в октябре 2025 года. Именно эти изменения предусматривают создание единой государственной цифровой среды для учета программ повышения квалификации и выданных документов.
Платформа обеспечит:
• учет программ повышения квалификации педагогических и научно-педагогических работников и свободный выбор программ пользователями;
• фиксацию и проверку документов о повышении квалификации;
• прозрачные и понятные правила для всех участников;
• возможность педагогам и учреждениям образования проверять достоверность документов;
• прозрачный мониторинг качества программ повышения квалификации через механизм оценки их привлекательности.
В МОН отмечают, что государственная платформа не ограничивает деятельность субъектов повышения квалификации. Она не заменяет их внутренние образовательные среды, не вмешивается в содержание обучения и не вводит дополнительных конкурсных или рейтинговых процедур. Ее функция — учет и прозрачность.
Кроме того, платформа уже функционирует в рамках пилотного проекта «Деньги ходят за учителем». Ознакомиться с ней можно по ссылке.
Субъекты повышения квалификации могут уже сейчас на платформе «Вектор»:
• создать кабинет;
• размещать программы;
• тестировать функционал;
• взаимодействовать с педагогами.
Это позволяет постепенно подготовиться к полноценному запуску обновленного механизма повышения квалификации.
Когда начнут действовать новые правила
Нормы постановления и Положения начнут применяться с 1 июля 2026 года. До этой даты никаких новых обязательных требований не вводится.
Проект Положения опубликован заранее, чтобы участники рынка могли:
ознакомиться с документом;
присоединиться к его совершенствованию;
оценить технические возможности;
адаптировать внутренние процессы.
Что изменится для субъектов повышения квалификации с 1 июля 2026 года
С этой даты субъекты должны:
зарегистрироваться на платформе «Вектор»;
создать кабинет и пройти верификацию;
размещать информацию о программах и лицензиях (при наличии);
вносить данные о выданных документах о повышении квалификации.
Эти требования касаются именно учета и прозрачности и не влияют на содержание или форматы обучения.
В перспективе государственная информационно-коммуникационная система профессионального развития педагогических работников предусматривает интеграцию с другими государственными реестрами и информационными средами. В частности, речь идет о взаимодействии с Единой государственной электронной базой по вопросам образования (ЕГЭБО) и Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).
Что можно сделать уже сейчас субъектам повышения квалификации?
На этом этапе никаких обязательных действий не требуется. Однако МОН рекомендует:
ознакомиться с проектом Положения;
присоединиться к общественному обсуждению;
протестировать платформу «Вектор».
Как подать предложения к документу
Подать предложения к проекту положения можно до 9 марта 2026 года двумя способами:
Через платформу eDEM — онлайн-платформу для общественных обсуждений
Чтобы оставить комментарии, необходимо перейти по ссылке и авторизоваться через GovID (например, через Дію).
После авторизации можно:
поддержать или не поддержать документ (в этом случае система попросит написать, с чем именно вы не согласны);
оставить комментарий к отдельному блоку документа.
Ваша позиция будет зафиксирована в системе и внесена в общее сводное заключение.
Направить письмо на электронную почту: [email protected]
После этого подача официально регистрируется и также включается в общее сводное заключение предложений.
Результаты общественного обсуждения будут опубликованы на сайте МОН после его завершения.
