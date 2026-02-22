Повышение квалификации педагогов по-новому: что хочет изменить МОН

С 1 июля субъектов повышения квалификации могут ожидать изменения.

Министерство образования и науки Украины начинает общественное обсуждение проекта «Положения о государственной информационно-коммуникационной системе поддержки и обеспечения профессионального развития педагогических и научно-педагогических работников».

Документ разработан во исполнение постановления Кабинета Министров Украины № 800 с учетом изменений, внесенных в октябре 2025 года. Именно эти изменения предусматривают создание единой государственной цифровой среды для учета программ повышения квалификации и выданных документов.

Платформа обеспечит:

• учет программ повышения квалификации педагогических и научно-педагогических работников и свободный выбор программ пользователями;

• фиксацию и проверку документов о повышении квалификации;

• прозрачные и понятные правила для всех участников;

• возможность педагогам и учреждениям образования проверять достоверность документов;

• прозрачный мониторинг качества программ повышения квалификации через механизм оценки их привлекательности.

В МОН отмечают, что государственная платформа не ограничивает деятельность субъектов повышения квалификации. Она не заменяет их внутренние образовательные среды, не вмешивается в содержание обучения и не вводит дополнительных конкурсных или рейтинговых процедур. Ее функция — учет и прозрачность.

Кроме того, платформа уже функционирует в рамках пилотного проекта «Деньги ходят за учителем». Ознакомиться с ней можно по ссылке.

Субъекты повышения квалификации могут уже сейчас на платформе «Вектор»:

• создать кабинет;

• размещать программы;

• тестировать функционал;

• взаимодействовать с педагогами.

Это позволяет постепенно подготовиться к полноценному запуску обновленного механизма повышения квалификации.

Когда начнут действовать новые правила

Нормы постановления и Положения начнут применяться с 1 июля 2026 года. До этой даты никаких новых обязательных требований не вводится.

Проект Положения опубликован заранее, чтобы участники рынка могли:

ознакомиться с документом;

присоединиться к его совершенствованию;

оценить технические возможности;

адаптировать внутренние процессы.

Что изменится для субъектов повышения квалификации с 1 июля 2026 года

С этой даты субъекты должны:

зарегистрироваться на платформе «Вектор»;

создать кабинет и пройти верификацию;

размещать информацию о программах и лицензиях (при наличии);

вносить данные о выданных документах о повышении квалификации.

Эти требования касаются именно учета и прозрачности и не влияют на содержание или форматы обучения.

В перспективе государственная информационно-коммуникационная система профессионального развития педагогических работников предусматривает интеграцию с другими государственными реестрами и информационными средами. В частности, речь идет о взаимодействии с Единой государственной электронной базой по вопросам образования (ЕГЭБО) и Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

Что можно сделать уже сейчас субъектам повышения квалификации?

На этом этапе никаких обязательных действий не требуется. Однако МОН рекомендует:

ознакомиться с проектом Положения;

присоединиться к общественному обсуждению;

протестировать платформу «Вектор».

Как подать предложения к документу

Подать предложения к проекту положения можно до 9 марта 2026 года двумя способами:

Через платформу eDEM — онлайн-платформу для общественных обсуждений

Чтобы оставить комментарии, необходимо перейти по ссылке и авторизоваться через GovID (например, через Дію).

После авторизации можно:

поддержать или не поддержать документ (в этом случае система попросит написать, с чем именно вы не согласны);

оставить комментарий к отдельному блоку документа.

Ваша позиция будет зафиксирована в системе и внесена в общее сводное заключение.

Направить письмо на электронную почту: [email protected]

После этого подача официально регистрируется и также включается в общее сводное заключение предложений.

Результаты общественного обсуждения будут опубликованы на сайте МОН после его завершения.

