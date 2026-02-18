Без ФОП, але з декларацією: Комітет розгляне законопроєкт про підприємницьку діяльність домогосподарств

Домогосподарства зобов’яжуть подавати річну декларацію та вести спрощений облік доходів.

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів повернувся до розгляду законопроекту №8143 “Про свободу підприємницької (економічної) діяльності домогосподарств”, яким пропонується здійснювати підприємницьку (економічну) діяльність домогосподарством без реєстрації фізичної особи - підприємця за умови:

подання річної податкової декларації домогосподарства;

ведення такої підприємницької (економічної) діяльності лише членами домогосподарства; -річний дохід від економічної діяльності домогосподарства не перевищує суму 8 мільйонів гривень.

Однак у проекті відсутні положення, які б чітко визначили, чи буде і яким чином, підлягати державній реєстрації домогосподарство, якщо вказані умови не будуть виконані.

Також в проекті не передбачено відповідних змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Без реєстрації ФОП домогосподарство може займатися такими видами діяльності:

перукарські та косметологічні послуги;

юридичні консультації;

послуги домашньої прислуги;

догляд за хворими або немічними особами;

надання індивідуальних уроків (репетитора);

індивідуальне виховання дітей (гувернер);

послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням;

ремонт взуття, одягу, побутових текстильних та трикотажних виробів, килимів та килимових виробів, шкіряних, галантерейних та дорожніх виробів, меблів, радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури, електропобутової техніки та інших побутових та офісних приладів, годинників, інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

технічне обслуговування і ремонту музичних інструментів;

послуги з прання та прасування білизни та інших текстильних виробів;

роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами з лотків і на ринках;

послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

послуги з перевезення вантажу;

діяльність у сфері ресторанного господарства;

послуги з естетичної косметології, крім тих, що підлягають ліцензуванню;

-інші види робіт, до яких залучаються члени цього домогосподарства, крім видів діяльності, що підлягають ліцензуванню та відносяться до незалежної професійної діяльності відповідно до закону.

Варто також зазначити, що надання домогосподарству права здійснювати підприємницьку діяльність фактично означає надання такого права всім фізичним особам-членам такого домогосподарства, в тому числі й тим, кому її здійснення забороняється законом, зокрема Законом України «Про боротьбу з корупцією», що створює корупційні ризики.

Законопроектом визначаються принципи формування доходної та витратної частини домогосподарств. До витратної частини відносяться не лише витрати на ведення підприємницької (економічної) діяльності, а й витрати на утримання кожного члена домогосподарства у розмірі шістдесяти відсотків від середньомісячної заробітної плати за попередній рік.

Водночас, законопроект визначає поняття «соціального трансферту», для отримання якого домогосподарство має скласти річну податкову декларацію. Обов’язковість декларування не стосується осіб, що отримують пенсійні виплати та стипендії.

Автори законопроекту вважають. що такий механізм декларування гарантуватиме, зокрема, адресну допомогу тим, хто потрапив у складні життєві обставини та потребує державної підтримки, а також забезпечуватиме контроль за використанням публічних коштів - коштів Державного бюджету.

Облік доходів домогосподарства здійснюється у домогосподарстві в спрощеному вигляді, відповідно до Порядку встановленого Кабінетом Міністрів України.

Одночасно проектом пропонується ч. 1 ст. 3 ЦК доповнити п. 7, згідно з яким до переліку загальних засад цивільного законодавства додається «свобода створення домогосподарств».

Головне науково-експертне управління вважає, що запропоноване у проекті визначення терміну «домогосподарство» не відповідає принципу юридичної визначеності правової норми.

Експерти вважають, що запровадження подібної термінології в законодавстві України призведе до неоднозначності розуміння поняття «сім’я», яке частково збігається з поняттям «домогосподарство», і застосовуватиметься у однакових відносинах, що може суттєво зашкодити належному регулюванню відносин, які, зокрема, є предметом Сімейного Кодексу, а саме: немайновим та майновим правам та інтересам подружжям, відносинам між батьками та дітьми, усиновлювачами та усиновленими, між матір'ю та батьком дитини щодо її виховання, розвитку та утримання. Крім цього, запропоноване визначення не враховує того, що у науці фінансового права домогосподарство розглядається як економічна проекція соціального феномену сім’я, тому поняття сім’я та домогосподарство можна вважати синонімічними у відносинах оподаткування, або учасником податкових відносин є тільки сім’я (в тому числі як вид домогосподарства), а не у господарських чи цивільних відносинах.

ГНЕУ також зазначає що запропоноване у проекті визначення змісту терміну «домогосподарство» фактично повторює його визначення у ст. 1 Закону України «Про Всеукраїнський перепис населення», але згідно з цим Законом цей 4 термін використовувався у статистичних цілях, у зв’язку з цим його використання виглядає виправданим, а не для визначення окремого суб’єкта господарювання, як це передбачається у проекті.

