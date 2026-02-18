Без ФЛП, но с декларацией: Комитет рассмотрит законопроект о предпринимательской деятельности домохозяйств

Домохозяйства обяжут подавать годовую декларацию и вести упрощенный учет доходов.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов вернулся к рассмотрению законопроекта №8143 «О свободе предпринимательской (экономической) деятельности домохозяйств», которым предлагается осуществлять предпринимательскую (экономическую) деятельность домохозяйством без регистрации физического лица – предпринимателя при условии:

подачи годовой налоговой декларации домохозяйства;

ведения такой предпринимательской (экономической) деятельности исключительно членами домохозяйства;

годовой доход от экономической деятельности домохозяйства не превышает сумму 8 миллионов гривен.

Однако в проекте отсутствуют положения, которые бы четко определяли, будет ли и каким образом подлежать государственной регистрации домохозяйство, если указанные условия не будут выполнены.

Также в проекте не предусмотрены соответствующие изменения в Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований».

Без регистрации ФЛП домохозяйство может заниматься следующими видами деятельности:

парикмахерские и косметологические услуги;

юридические консультации;

услуги домашней прислуги;

уход за больными или немощными лицами;

предоставление индивидуальных уроков (репетиторство);

индивидуальное воспитание детей (гувернер);

услуги, связанные с очисткой и уборкой помещений по индивидуальному заказу;

ремонт обуви, одежды, бытовых текстильных и трикотажных изделий, ковров и ковровых изделий, кожаных, галантерейных и дорожных изделий, мебели, радиотелевизионной и другой аудио- и видеоаппаратуры, электробытовой техники и других бытовых и офисных приборов, часов, других предметов личного пользования, домашнего обихода и металлоизделий;

техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов;

услуги по стирке и глажке белья и других текстильных изделий;

розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами с лотков и на рынках;

услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом;

услуги по перевозке грузов;

деятельность в сфере ресторанного хозяйства;

услуги по эстетической косметологии, кроме тех, которые подлежат лицензированию;

другие виды работ, к которым привлекаются члены данного домохозяйства, кроме видов деятельности, подлежащих лицензированию и относящихся к независимой профессиональной деятельности в соответствии с законом.

Стоит также отметить, что предоставление домохозяйству права осуществлять предпринимательскую деятельность фактически означает предоставление такого права всем физическим лицам – членам такого домохозяйства, в том числе и тем, кому ее осуществление запрещено законом, в частности Законом Украины «О борьбе с коррупцией», что создает коррупционные риски.

Законопроектом определяются принципы формирования доходной и расходной части домохозяйств. К расходной части относятся не только расходы на ведение предпринимательской (экономической) деятельности, но и расходы на содержание каждого члена домохозяйства в размере шестидесяти процентов от среднемесячной заработной платы за предыдущий год.

В то же время законопроект определяет понятие «социального трансферта», для получения которого домохозяйство должно составить годовую налоговую декларацию. Обязательность декларирования не касается лиц, получающих пенсионные выплаты и стипендии.

Авторы законопроекта считают, что такой механизм декларирования будет гарантировать, в частности, адресную помощь тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах и нуждается в государственной поддержке, а также обеспечивать контроль за использованием публичных средств — средств Государственного бюджета.

Учет доходов домохозяйства осуществляется в домохозяйстве в упрощенном виде, в соответствии с Порядком, установленным Кабинетом Министров Украины.

Одновременно проектом предлагается ч. 1 ст. 3 ГК дополнить п. 7, согласно которому к перечню общих основ гражданского законодательства добавляется «свобода создания домохозяйств».

Главное научно-экспертное управление считает, что предложенное в проекте определение термина «домохозяйство» не соответствует принципу юридической определенности правовой нормы.

Эксперты считают, что внедрение подобной терминологии в законодательство Украины приведет к неоднозначности понимания понятия «семья», которое частично совпадает с понятием «домохозяйство», и будет применяться в одинаковых отношениях, что может существенно повредить надлежащему регулированию отношений, которые, в частности, являются предметом Семейного кодекса, а именно: неимущественным и имущественным правам и интересам супругов, отношениям между родителями и детьми, усыновителями и усыновленными, между матерью и отцом ребенка относительно его воспитания, развития и содержания. Кроме этого, предложенное определение не учитывает того, что в науке финансового права домохозяйство рассматривается как экономическая проекция социального феномена семья, поэтому понятия семья и домохозяйство можно считать синонимичными в отношениях налогообложения, либо участником налоговых отношений является только семья (в том числе как вид домохозяйства), а не в хозяйственных или гражданских отношениях.

ГНЭУ также отмечает, что предложенное в проекте определение содержания термина «домохозяйство» фактически повторяет его определение в ст. 1 Закона Украины «О Всеукраинской переписи населения», однако согласно этому Закону данный термин использовался в статистических целях, в связи с чем его использование выглядит оправданным, а не для определения отдельного субъекта хозяйствования, как это предусмотрено в проекте.

