Угорщина подала позов проти ЄС через RePower EU – країна оскаржує заборону на російський газ та нафту

20:58, 2 лютого 2026
Міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що регламент загрожує енергопостачанню країни.
Угорський уряд подав позов до Суду Європейського Союзу, вимагаючи скасувати регламент RePower EU, який передбачає поступову відмову від імпорту російських енергоносіїв. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петра Сійярто, ЄС перевищив свої повноваження, представляючи регламент як торговельно-політичне рішення, хоча він фактично є санкційним заходом.

Позиція Угорщини

Як пише Index, Сійярто наголосив, що відмова від російської нафти та газу створює для країни «лише дорожчі та менш надійні рішення» щодо енергопостачання, а також загрожує зростанням комунальних тарифів. Він додав, що енергетична політика належить до компетенції держав-членів, і ЄС не мав права приймати односторонні рішення, які можуть ставити під загрозу безпеку енергопостачання країни.

Міністр очікує, що судовий процес може тривати до двох років, і вважає важливим збереження нинішнього уряду для його завершення. Угорщина заявляє, що й надалі планує базувати енергопостачання на дешевій російській нафті та природному газі.

Контекст регламенту RePower EU

Регламент був ухвалений Європейським парламентом у грудні 2024 року. Він передбачає поступову заборону імпорту російського газу та скрапленого природного газу: імпорт СПГ буде заборонено з початку 2026 року, а газу по трубопроводах – з 30 вересня 2027 року. Рада ЄС повідомила, що документ підтримали всі 27 країн-членів.

Раніше планувалося, що регламент стосуватиметься лише газу, а питання російської нафти та ядерного палива буде вирішуватися окремо у 2026 році.

