Венгрия подала иск против ЕС из-за RePower EU – страна оспаривает запрет на российский газ и нефть

20:58, 2 февраля 2026
Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что регламент угрожает энергоснабжению страны.
Венгерское правительство подало иск в Суд Европейского Союза, требуя отменить регламент RePower EU, который предусматривает постепенный отказ от импорта российских энергоносителей. По словам министра иностранных дел Венгрии Петра Сийярто, ЕС превысил свои полномочия, представляя регламент как торгово-политическое решение, хотя он фактически является санкционной мерой.

Позиция Венгрии

Как пишет Index, Сийярто подчеркнул, что отказ от российской нефти и газа создает для страны «только более дорогие и менее надежные решения» по энергоснабжению, а также угрожает ростом коммунальных тарифов. Он добавил, что энергетическая политика относится к компетенции государств-членов, и ЕС не имел права принимать односторонние решения, которые могут поставить под угрозу безопасность энергоснабжения страны.

Министр ожидает, что судебный процесс может длиться до двух лет, и считает важным сохранение нынешнего правительства для его завершения. Венгрия заявляет, что и в дальнейшем планирует базировать энергоснабжение на дешевой российской нефти и природном газе.

Контекст регламента RePower EU

Регламент был принят Европейским парламентом в декабре 2024 года. Он предусматривает постепенный запрет импорта российского газа и сжиженного природного газа: импорт СПГ будет запрещен с начала 2026 года, а газа по трубопроводам – с 30 сентября 2027 года. Совет ЕС сообщил, что документ поддержали все 27 стран-членов.

Ранее планировалось, что регламент будет касаться только газа, а вопрос российской нефти и ядерного топлива будет решаться отдельно в 2026 году.

