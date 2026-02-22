  1. У світі

Сем Альтман розкрив, як штучний інтелект вплине на ринок праці

17:35, 22 лютого 2026
У 2025 році близько 55 000 звільнень були безпосередньо пов’язані з ШІ.
Засновник і генеральний директор OpenAI Сем Альтман вважає, що штучний інтелект несправедливо звинувачують у масових звільненнях, які продовжують вражати практично всі сектори економіки. Про це він сказав в інтерв’ю CNBC-TV18 на India AI Impact Summit.

«Я не знаю, який саме відсоток, але є певне «ШІ-прання», коли люди звинувачують штучний інтелект у звільненнях, які вони б і так зробили, а також є реальне витіснення штучним інтелектом різних видів робіт», — сказав Альтман.

«Ми знайдемо нові види роботи, як це буває з кожною технологічною революцією.

Але я очікую, що реальний вплив штучного інтелекту на ринок праці в найближчі кілька років почне відчуватися», — додав він.

За даними консалтингової фірми Challenger, Gray & Christmas, у минулому році близько 55 000 звільнень були безпосередньо пов’язані з ШІ. Хоча це значна кількість людей, які втратили роботу, це також становить менше 1% від усіх втрат робочих місць за рік.

Крім того, у статті, яка була опублікована Національним бюро економічних досліджень, було сказано, що 90% опитаних керівників заявили, що ШІ не мав впливу на зайнятість на робочих місцях протягом останніх трьох років.

