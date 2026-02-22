  1. В мире

Сэм Альтман раскрыл, как искусственный интеллект повлияет на рынок труда

17:35, 22 февраля 2026
В 2025 году около 55 000 увольнений были напрямую связаны с ИИ.
Основатель и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман считает, что искусственный интеллект несправедливо обвиняют в массовых увольнениях, которые продолжают затрагивать практически все сектора экономики. Об этом он заявил в интервью CNBC-TV18 на India AI Impact Summit.

«Я не знаю, какой именно процент, но есть определенное “ИИ-отмывание”, когда люди обвиняют искусственный интеллект в увольнениях, которые они все равно бы провели, а также существует реальное вытеснение искусственным интеллектом различных видов работ», — сказал Альтман.

«Мы найдем новые виды работы, как это бывает с каждой технологической революцией.

Но я ожидаю, что реальное влияние искусственного интеллекта на рынок труда в ближайшие несколько лет начнет ощущаться», — добавил он.

По данным консалтинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas, в прошлом году около 55 000 увольнений были напрямую связаны с ИИ. Хотя это значительное число людей, потерявших работу, оно также составляет менее 1% от всех потерь рабочих мест за год.

Кроме того, в статье, опубликованной Национальное бюро экономических исследований, говорится, что 90% опрошенных руководителей заявили, что ИИ не оказал влияния на занятость на рабочих местах в течение последних трех лет.

