В Австралії затримали педофіла, якого підозрюють у насильстві над 459 дітьми

Австралійська поліція розслідує 596 епізодів насильства щодо дітей з 16 країн.

Фото: BBC

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Квінсленді, Австралія, затримали 27-річного чоловіка, якого підозрюють у сексуальному насильстві над 459 дітьми з Австралії та ще 15 країн. Про це повідомляє BBC з посиланням на місцевих правоохоронців.

Чоловік перебуває під вартою з лютого 2025 року. На його пристроях виявили понад 23 тисячі відео та зображень імовірного насильства. Після цього йому оголосили обвинувачення за 596 епізодами злочинів проти дітей.

Методи злочинця

За даними слідства, упродовж 2018–2025 років чоловік цілеспрямовано обирав дітей у соціальних мережах і на ігрових платформах. Він створював численні онлайн-профілі, видаючи себе то за чоловіків, то за жінок. Чоловік фільмував взаємодію з потерпілими та через «грумінг і примус» змушував їх надсилати матеріали сексуального характеру, які зберігав у спеціально «іменованих теках».

Його звинувачують у:

244 епізодах виготовлення матеріалів сексуального насильства над дітьми із використанням засобів зв’язку;

163 епізодах використання засобів зв’язку для залучення осіб віком до 16 років;

87 епізодах сексуального насильства щодо дітей із застосуванням засобів зв’язку.

Постраждалі та розслідування

Наразі ідентифіковано 360 постраждалих. Понад 200 з них перебували в Австралії, решта – за кордоном, переважно в англомовних країнах. Більшість – хлопчики віком від 7 до 15 років.

Виконувач обов’язків головного детектива-суперінтенданта поліції Квінсленду Дензил Кларк зазначив, що обсяг матеріалів вимагатиме «часу, навичок і відданості» для повної ідентифікації всіх потерпілих. Поліція співпрацює з міжнародними партнерами, щоб забезпечити постраждалим необхідну підтримку та розслідувати можливу причетність інших осіб.

Попередження для батьків та суспільства

Кларк також попередив про зростання випадків, коли дітей примушують або залякують надсилати сексуалізовані зображення самих себе через популярні застосунки, ігри та соціальні мережі. «Травма, якої це завдає дитині, є надзвичайно серйозною», – підкреслив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.