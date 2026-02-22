  1. У світі

В Австралії затримали педофіла, якого підозрюють у насильстві над 459 дітьми

19:19, 22 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Австралійська поліція розслідує 596 епізодів насильства щодо дітей з 16 країн.
В Австралії затримали педофіла, якого підозрюють у насильстві над 459 дітьми
Фото: BBC
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Квінсленді, Австралія, затримали 27-річного чоловіка, якого підозрюють у сексуальному насильстві над 459 дітьми з Австралії та ще 15 країн. Про це повідомляє BBC з посиланням на місцевих правоохоронців.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Чоловік перебуває під вартою з лютого 2025 року. На його пристроях виявили понад 23 тисячі відео та зображень імовірного насильства. Після цього йому оголосили обвинувачення за 596 епізодами злочинів проти дітей.

Методи злочинця

За даними слідства, упродовж 2018–2025 років чоловік цілеспрямовано обирав дітей у соціальних мережах і на ігрових платформах. Він створював численні онлайн-профілі, видаючи себе то за чоловіків, то за жінок. Чоловік фільмував взаємодію з потерпілими та через «грумінг і примус» змушував їх надсилати матеріали сексуального характеру, які зберігав у спеціально «іменованих теках».

Його звинувачують у:

  • 244 епізодах виготовлення матеріалів сексуального насильства над дітьми із використанням засобів зв’язку;
  • 163 епізодах використання засобів зв’язку для залучення осіб віком до 16 років;
  • 87 епізодах сексуального насильства щодо дітей із застосуванням засобів зв’язку.

Постраждалі та розслідування

Наразі ідентифіковано 360 постраждалих. Понад 200 з них перебували в Австралії, решта – за кордоном, переважно в англомовних країнах. Більшість – хлопчики віком від 7 до 15 років.

Виконувач обов’язків головного детектива-суперінтенданта поліції Квінсленду Дензил Кларк зазначив, що обсяг матеріалів вимагатиме «часу, навичок і відданості» для повної ідентифікації всіх потерпілих. Поліція співпрацює з міжнародними партнерами, щоб забезпечити постраждалим необхідну підтримку та розслідувати можливу причетність інших осіб.

Попередження для батьків та суспільства

Кларк також попередив про зростання випадків, коли дітей примушують або залякують надсилати сексуалізовані зображення самих себе через популярні застосунки, ігри та соціальні мережі. «Травма, якої це завдає дитині, є надзвичайно серйозною», – підкреслив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція діти Австралія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відмова дружини від народження дитини може стати підставою для розлучення: що не так із новим ЦК

Нова редакція Цивільного кодексу України викликає дискусії через положення про підстави для розлучення, що ставлять чоловіка та жінку в нерівне правове становище.

Без ФОП, але з декларацією: Комітет розгляне законопроєкт про підприємницьку діяльність домогосподарств

Домогосподарства зобов’яжуть подавати річну декларацію та вести спрощений облік доходів.

Проєкт Трудового кодексу легалізує відеоспостереження на робочому місці та моніторинг кореспонденції працівника

Відеоспостереження, електронні повідомлення, моніторинг файлів — усе це пропонується узаконити як «виняткові заходи».

У парламенті придумали, як вирішити проблему фіксації судових засідань за відсутності електроенергії та інтернету

Законопроект пропонує альтернативний порядок фіксації судових засідань та уточнює правила проголошення судових рішень.

Новий Цивільний кодекс дозволить розлучення через нотаріуса та РАЦС за наявності дітей

У разі взаємної згоди щодо виховання та утримання дитини подружжя зможе розірвати шлюб через РАЦС або у нотаріуса.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]