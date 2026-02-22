  1. В мире

В Австралии задержали педофила, которого подозревают в насилии над 459 детьми

19:19, 22 февраля 2026
Австралийская полиция расследует 596 эпизодов насилия в отношении детей из 16 стран.
Фото: BBC
В Квинсленде, Австралия, задержали 27-летнего мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над 459 детьми из Австралии и еще 15 стран. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местных правоохранителей.

Мужчина находится под стражей с февраля 2025 года. На его устройствах обнаружили более 23 тысяч видео и изображений предполагаемого насилия. После этого ему предъявили обвинение по 596 эпизодам преступлений против детей.

Методы преступника

По данным следствия, в течение 2018-2025 годов мужчина целенаправленно выбирал детей в социальных сетях и на игровых платформах. Он создавал многочисленные онлайн-профили, выдавая себя то за мужчин, то за женщин. Мужчина снимал на видео взаимодействие с потерпевшими и через «груминг и принуждение» заставлял их присылать материалы сексуального характера, которые хранил в специально «именованных папках».

Его обвиняют в:

  • 244 эпизодах изготовления материалов сексуального насилия над детьми с использованием средств связи;
  • 163 эпизодах использования средств связи для привлечения лиц в возрасте до 16 лет;
  • 87 эпизодах сексуального насилия в отношении детей с применением средств связи.

Пострадавшие и расследование

На данный момент идентифицировано 360 пострадавших. Более 200 из них находились в Австралии, остальные — за рубежом, преимущественно в англоязычных странах. Большинство — мальчики в возрасте от 7 до 15 лет.

Исполняющий обязанности главного детектива-суперинтенданта полиции Квинсленда Дензил Кларк отметил, что объем материалов потребует «времени, навыков и преданности» для полной идентификации всех пострадавших. Полиция сотрудничает с международными партнерами, чтобы обеспечить пострадавшим необходимую поддержку и расследовать возможную причастность других лиц.

Предупреждение для родителей и общества

Кларк также предупредил о росте случаев, когда детей заставляют или запугивают отправлять сексуализированные изображения самих себя через популярные приложения, игры и социальные сети. «Травма, которую это наносит ребенку, чрезвычайно серьезна», — подчеркнул он.

