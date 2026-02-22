Універсальний спрей замість кількох щеплень: вчені тестують вакцину проти вірусів, бактерій і алергії

Препарат у формі назального спрею готується до перших випробувань на людях.

Вчені заявили про розробку назального спрею, який у майбутньому може захищати одразу від кількох респіраторних хвороб — без інʼєкцій. Йдеться про експериментальну вакцину, що потенційно здатна працювати проти Covid-19, грипу, пневмонії, стрептококової інфекції та навіть сезонної алергії.

Дослідження провели фахівці зі Стенфордського університету, передає Daily Mail.

У чому суть нової розробки

Замість того щоб «навчати» організм боротися з одним конкретним вірусом, як це роблять традиційні вакцини, новий спрей активує імунну систему в легенях загалом. Тобто організм заздалегідь переходить у стан підвищеної готовності й швидше реагує на різні збудники.

Препарат отримав технічну назву GLA-3M-052-LS+OVA. Його вводили мишам у вигляді крапель у ніс.

Вакцина:

імітує сигнали імунних клітин;

залучає додаткові клітини захисту в легені;

містить безпечний білок, який допомагає закріпити імунну відповідь на довший час.

Які результати отримали

Після зараження коронавірусом і бактеріями, що викликають пневмонію та стрептококову ангіну, у вакцинованих мишей:

кількість вірусу в легенях була у 700 разів меншою;

імунна реакція запускалася за три дні (у невакцинованих — приблизно за два тижні);

захист зберігався близько трьох місяців.

Невакциновані тварини втрачали вагу, мали запалення легень, частина з них загинула.

Також спрей продемонстрував захист від бактерій Streptococcus pyogenes і Acinetobacter baumannii, а ще — від білка кліщів домашнього пилу, який часто провокує алергічну астму.

Поки що дослідження проводили лише на тваринах. Даних про можливі побічні ефекти немає.

Що це може означати для людей

Керівник дослідження доктор Балі Пулендран заявив, що у найкращому випадку препарат може стати доступним через пʼять–сім років. Попереду — перша фаза клінічних випробувань на людях, де перевірятимуть безпеку.

Якщо технологія підтвердить ефективність, у майбутньому це може означати:

одну щорічну процедуру замість кількох щеплень;

швидший захист під час сезонних спалахів;

менше навантаження на систему охорони здоровʼя.

Нині у США щороку роблять близько 120 млн щеплень проти грипу та десятки мільйонів бустерів проти Covid-19. Тож універсальний підхід міг би суттєво спростити профілактику.

