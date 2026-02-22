Универсальный спрей вместо нескольких прививок: ученые тестируют вакцину против вирусов, бактерий и аллергии
Ученые заявили о разработке назального спрея, который в будущем может защищать сразу от нескольких респираторных заболеваний — без инъекций. Речь идет об экспериментальной вакцине, которая потенциально способна работать против Covid-19, гриппа, пневмонии, стрептококковой инфекции и даже сезонной аллергии.
Исследование провели специалисты Стенфордского университета, передает Daily Mail.
В чем суть новой разработки
Вместо того чтобы «обучать» организм бороться с одним конкретным вирусом, как это делают традиционные вакцины, новый спрей активирует иммунную систему в легких в целом. То есть организм заранее переходит в состояние повышенной готовности и быстрее реагирует на различные возбудители.
Препарат получил техническое название GLA-3M-052-LS+OVA. Его вводили мышам в виде капель в нос.
Вакцина:
- имитирует сигналы иммунных клеток;
- привлекает дополнительные клетки защиты в легкие;
- содержит безопасный белок, который помогает закрепить иммунный ответ на более длительное время.
Какие результаты получили
После заражения коронавирусом и бактериями, вызывающими пневмонию и стрептококковую ангину, у вакцинированных мышей:
- количество вируса в легких было в 700 раз меньше;
- иммунная реакция запускалась за три дня (у невакцинированных — примерно за две недели);
- защита сохранялась около трех месяцев.
Невакцинированные животные теряли вес, имели воспаление легких, часть из них погибла.
Также спрей продемонстрировал защиту от бактерий Streptococcus pyogenes и Acinetobacter baumannii, а также — от белка клещей домашней пыли, который часто провоцирует аллергическую астму.
Пока что исследования проводили только на животных. Данных о возможных побочных эффектах нет.
Что это может означать для людей
Руководитель исследования доктор Бали Пулендран заявил, что в лучшем случае препарат может стать доступным через пять–семь лет. Впереди — первая фаза клинических испытаний на людях, где будут проверять безопасность.
Если технология подтвердит эффективность, в будущем это может означать:
- одну ежегодную процедуру вместо нескольких прививок;
- более быструю защиту во время сезонных вспышек;
- меньшую нагрузку на систему здравоохранения.
В настоящее время в США ежегодно делают около 120 млн прививок против гриппа и десятки миллионов бустеров против Covid-19. Таким образом, универсальный подход мог бы существенно упростить профилактику.
