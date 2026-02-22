Универсальный спрей вместо нескольких прививок: ученые тестируют вакцину против вирусов, бактерий и аллергии

Препарат в форме назального спрея готовится к первым испытаниям на людях.

Ученые заявили о разработке назального спрея, который в будущем может защищать сразу от нескольких респираторных заболеваний — без инъекций. Речь идет об экспериментальной вакцине, которая потенциально способна работать против Covid-19, гриппа, пневмонии, стрептококковой инфекции и даже сезонной аллергии.

Исследование провели специалисты Стенфордского университета, передает Daily Mail.

В чем суть новой разработки

Вместо того чтобы «обучать» организм бороться с одним конкретным вирусом, как это делают традиционные вакцины, новый спрей активирует иммунную систему в легких в целом. То есть организм заранее переходит в состояние повышенной готовности и быстрее реагирует на различные возбудители.

Препарат получил техническое название GLA-3M-052-LS+OVA. Его вводили мышам в виде капель в нос.

Вакцина:

имитирует сигналы иммунных клеток;

привлекает дополнительные клетки защиты в легкие;

содержит безопасный белок, который помогает закрепить иммунный ответ на более длительное время.

Какие результаты получили

После заражения коронавирусом и бактериями, вызывающими пневмонию и стрептококковую ангину, у вакцинированных мышей:

количество вируса в легких было в 700 раз меньше;

иммунная реакция запускалась за три дня (у невакцинированных — примерно за две недели);

защита сохранялась около трех месяцев.

Невакцинированные животные теряли вес, имели воспаление легких, часть из них погибла.

Также спрей продемонстрировал защиту от бактерий Streptococcus pyogenes и Acinetobacter baumannii, а также — от белка клещей домашней пыли, который часто провоцирует аллергическую астму.

Пока что исследования проводили только на животных. Данных о возможных побочных эффектах нет.

Что это может означать для людей

Руководитель исследования доктор Бали Пулендран заявил, что в лучшем случае препарат может стать доступным через пять–семь лет. Впереди — первая фаза клинических испытаний на людях, где будут проверять безопасность.

Если технология подтвердит эффективность, в будущем это может означать:

одну ежегодную процедуру вместо нескольких прививок;

более быструю защиту во время сезонных вспышек;

меньшую нагрузку на систему здравоохранения.

В настоящее время в США ежегодно делают около 120 млн прививок против гриппа и десятки миллионов бустеров против Covid-19. Таким образом, универсальный подход мог бы существенно упростить профилактику.

