В Киеве уволилась директор гимназии 109, которая не пускала учеников на уроки в шортах

Руководитель учебного заведения написала заявление по собственному желанию после резонансного скандала из-за школьного дресс-кода.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве уволилась директор гимназии №109, которая осенью оказалась в центре громкого скандала из-за школьного дресс-кода. Речь идет о руководителе учебного заведения Виталии Поляковой, которая не пустила учеников в школу из-за того, что они пришли в шортах.

Об этом сообщила образовательный омбудсмен Надежда Лещик со ссылкой на ответ Департамента образования и науки КГГА, передает «УП. Жизнь».

Резонансный инцидент произошел 2 сентября. В тот день, на фоне воздушной тревоги и работы ПВО, часть учеников не допустили на территорию учебного заведения из-за того, что они были одеты в шорты. Действия руководителя вызвали острую реакцию со стороны родителей и быстро переросли в публичный скандал.

Видео с конфликтом распространилось в соцсетях и местных пабликах. Родители заявляли, что дети пережили публичное унижение и сильный стресс, после чего обратились в полицию и подали жалобы образовательному омбудсмену.

После инцидента было начато служебное расследование, однако его проведение затянулось. По словам Надежды Лещик, директор длительное время находилась в отпусках и на больничных, что фактически блокировало рассмотрение дела. Из-за этого возникли сомнения в обоснованности части больничных листов.

Омбудсмен направляла запросы в Пенсионный фонд и Национальную службу здоровья Украины, чтобы выяснить обстоятельства. В то же время она подчеркнула, что согласно законодательству проверку больничных должен инициировать работодатель — в данном случае Управление образования и инновационного развития Печерской районной государственной администрации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.