24 грудня поїзди тимчасово не курсують через Коростень і прямують обхідними маршрутами

Укрзалізниця повідомила, що 24 грудня пасажирські поїзди тимчасово не курсують через Коростень і прямують обхідними маршрутами.
У компанії зазначили, що подовження маршруту та необхідність додаткових стиковок призводять до збільшення часу в дорозі.
За інформацією Укрзалізниці, альтернативними маршрутами 24 грудня курсуватимуть такі поїзди:
№ 749/750 Київ — Ужгород
№ 707 Київ — Івано-Франківськ
№ 743/744 Дарниця — Львів
№ 67/19 Київ — Варшава
№ 29 Київ — Ужгород
№ 51 Київ — Перемишль
№ 7 Київ — Чернівці
№ 43/49 Черкаси — Івано-Франківськ
№ 15/17 / 16/18 Харків — Ужгород
№ 97 Київ — Ковель
№ 91 Київ — Львів
№ 63/64 Харків — Перемишль
№ 291/292 Київ — Львів
№ 9/10 Київ — Будапешт
№ 2/124 Ворохта — Харків
В Укрзалізниці наголосили, що всі незручності мають тимчасовий характер.
