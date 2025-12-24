24 грудня поїзди тимчасово не курсують через Коростень і прямують обхідними маршрутами

Пасажирські поїзди тимчасово не курсують через Коростень і прямують обхідними маршрутами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Укрзалізниця повідомила, що 24 грудня пасажирські поїзди тимчасово не курсують через Коростень і прямують обхідними маршрутами.

У компанії зазначили, що подовження маршруту та необхідність додаткових стиковок призводять до збільшення часу в дорозі.

За інформацією Укрзалізниці, альтернативними маршрутами 24 грудня курсуватимуть такі поїзди:

№ 749/750 Київ — Ужгород

№ 707 Київ — Івано-Франківськ

№ 743/744 Дарниця — Львів

№ 67/19 Київ — Варшава

№ 29 Київ — Ужгород

№ 51 Київ — Перемишль

№ 7 Київ — Чернівці

№ 43/49 Черкаси — Івано-Франківськ

№ 15/17 / 16/18 Харків — Ужгород

№ 97 Київ — Ковель

№ 91 Київ — Львів

№ 63/64 Харків — Перемишль

№ 291/292 Київ — Львів

№ 9/10 Київ — Будапешт

№ 2/124 Ворохта — Харків

В Укрзалізниці наголосили, що всі незручності мають тимчасовий характер.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.