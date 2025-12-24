  1. В Украине

24 декабря поезда временно не курсируют через Коростень и следуют по обходным маршрутам

08:48, 24 декабря 2025
Пассажирские поезда временно не курсируют через Коростень и следуют обходными маршрутами.
Укрзализныця сообщила, что 24 декабря пассажирские поезда временно не курсируют через Коростень и следуют обходными маршрутами.

В компании отметили, что удлинение маршрута и необходимость дополнительных стыковок приводят к увеличению времени в пути.

По информации Укрзализныци, альтернативными маршрутами 24 декабря будут курсировать следующие поезда:

№ 749/750 Киев — Ужгород

№ 707 Киев — Ивано-Франковск

№ 743/744 Дарница — Львов

№ 67/19 Киев — Варшава

№ 29 Киев — Ужгород

№ 51 Киев — Перемышль

№ 7 Киев — Черновцы

№ 43/49 Черкассы — Ивано-Франковск

№ 15/17 / 16/18 Харьков — Ужгород

№ 97 Киев — Ковель

№ 91 Киев — Львов

№ 63/64 Харьков — Перемышль

№ 291/292 Киев — Львов

№ 9/10 Киев — Будапешт

№ 2/124 Ворохта — Харьков

В Укрзализныце подчеркнули, что все неудобства носят временный характер.

Укрзализныця

