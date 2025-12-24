24 декабря поезда временно не курсируют через Коростень и следуют по обходным маршрутам
Укрзализныця сообщила, что 24 декабря пассажирские поезда временно не курсируют через Коростень и следуют обходными маршрутами.
В компании отметили, что удлинение маршрута и необходимость дополнительных стыковок приводят к увеличению времени в пути.
По информации Укрзализныци, альтернативными маршрутами 24 декабря будут курсировать следующие поезда:
№ 749/750 Киев — Ужгород
№ 707 Киев — Ивано-Франковск
№ 743/744 Дарница — Львов
№ 67/19 Киев — Варшава
№ 29 Киев — Ужгород
№ 51 Киев — Перемышль
№ 7 Киев — Черновцы
№ 43/49 Черкассы — Ивано-Франковск
№ 15/17 / 16/18 Харьков — Ужгород
№ 97 Киев — Ковель
№ 91 Киев — Львов
№ 63/64 Харьков — Перемышль
№ 291/292 Киев — Львов
№ 9/10 Киев — Будапешт
№ 2/124 Ворохта — Харьков
В Укрзализныце подчеркнули, что все неудобства носят временный характер.
