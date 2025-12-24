Енергетики роблять максимум, щоб українці були зі світлом на Різдво — Зеленський

Відновлення енергетики триває, попри російський терор.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після чергової російської атаки енергетична система країни залишається головною мішенню, однак ремонтні бригади працюють безперервно, аби забезпечити українців електроенергією на Різдво.

За його словами, удар був цілеспрямованим по об’єктах енергетики. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені. «Увесь день на енергетичних об’єктах працюють ремонтні бригади — докладаємо максимум зусиль, щоб українці були зі світлом на Різдво», — наголосив глава держави.

Президент також звернувся до міжнародних партнерів із закликом посилити протиповітряну оборону України та збільшити фінансування виробництва озброєння. Це, за його словами, необхідно для ефективної протидії російському терору та захисту критичної інфраструктури.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.