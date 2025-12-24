  1. В Україні

Енергетики роблять максимум, щоб українці були зі світлом на Різдво — Зеленський

09:00, 24 грудня 2025
Відновлення енергетики триває, попри російський терор.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що після чергової російської атаки енергетична система країни залишається головною мішенню, однак ремонтні бригади працюють безперервно, аби забезпечити українців електроенергією на Різдво.

За його словами, удар був цілеспрямованим по об’єктах енергетики. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені. «Увесь день на енергетичних об’єктах працюють ремонтні бригади — докладаємо максимум зусиль, щоб українці були зі світлом на Різдво», — наголосив глава держави.

Президент також звернувся до міжнародних партнерів із закликом посилити протиповітряну оборону України та збільшити фінансування виробництва озброєння. Це, за його словами, необхідно для ефективної протидії російському терору та захисту критичної інфраструктури.

президент енергетика Володимир Зеленський відключення світла Різдво графіки відключень світла

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Між судом і трагедією: апеляція матері загиблого змусила командування нараховувати йому зарплату місяцями

Юридичний спротив, пов'язаний із встановленням факту смерті воїна, перетворився на фінансовий тягар для армії.

В Україні пропонують оновити закони та прибрати застарілі адміністративні одиниці

У Раді зареєстрували законопроєкт, який уточнює межі територіальних громад і районів, ліквідує старі категорії населених пунктів та чітко визначає повноваження органів місцевого самоврядування на всій території громади.

У Раді пропонують врегулювати права та гарантії для працівників військових адміністрацій

Працівники військових адміністрацій населених пунктів можуть отримати чіткий правовий статус і соціальні гарантії, що дозволить забезпечити ефективну роботу тимчасових органів під час воєнного стану.

Обіцяв, що «не доживе до Нового року» і погрожував гранатою — суддя з Києва звернулася до ВРП

Суддя Деснянського районного суду Києва Оксана Гринчак повідомила про дві спроби тиску з боку відповідача, який погрожував їй смертю та підривом гранати.

«Хабар» у 3 гривні та погрози звільненням: ВРП звернеться до ОГП через тиск на суддю Жмеринського суду

Голова Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області поскаржився на тиск з боку раніше засудженої ним особи.

