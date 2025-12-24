Энергетики делают максимум, чтобы украинцы были со светом на Рождество — Зеленский

Восстановление энергетики продолжается, несмотря на российский террор.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после очередной российской атаки энергетическая система страны остается главной целью, однако ремонтные бригады работают непрерывно, чтобы обеспечить украинцев электроэнергией на Рождество.

По его словам, удар был целенаправленным по объектам энергетики. В результате обстрелов есть погибшие и раненые. «Весь день на энергетических объектах работают ремонтные бригады — прилагаем максимум усилий, чтобы украинцы были со светом на Рождество», — подчеркнул глава государства.

Президент также обратился к международным партнерам с призывом усилить противовоздушную оборону Украины и увеличить финансирование производства вооружения. Это, по его словам, необходимо для эффективного противодействия российскому террору и защиты критической инфраструктуры.

