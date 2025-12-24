Погода не звільняє від відповідальності: хто має компенсувати шкоду за автомобіль, на який впало дерево

Апеляційний суд визнав, що вітер і злива не є форс-мажором, якщо управитель не довів належного догляду за зеленими насадженнями.

Хмельницький апеляційний суд підтвердив: поривчастий вітер і зливовий дощ не є непереборною силою, яка автоматично звільняє комунальне підприємство від відповідальності. Якщо дерево впало на автомобіль на прибудинковій території, а управитель не довів належного догляду за зеленими насадженнями, саме він зобов’язаний відшкодувати завдану шкоду.

Суд залишив у силі рішення першої інстанції про стягнення з управляючої муніципальної компанії понад 150 тис. грн матеріальних збитків, 5 тис. грн моральної шкоди та судові витрати. Доводи про «стихію», неправильне паркування і «неналежну» експертизу апеляція визнала безпідставними.

Обставини справи №686/3495/25

17 грудня 2024 року в Хмельницькому на вулиці Кам’янецькій дерево впало на автомобіль Volkswagen UP, що належить місцевій жительці. Машина зазнала значних пошкоджень.

З’ясувалося, що дерево росло на прибудинковій території багатоквартирного будинку, утримання якої здійснює комунальне підприємство — управляюча муніципальна компанія «Південно-Західна».

Експертний висновок встановив:

вартість матеріального збитку — 150 590,44 грн;

вартість відновлювального ремонту з урахуванням зносу — понад 141 тис. грн.

Власниця авто також заявила про моральну шкоду та витрати на проведення експертизи.

Суд першої інстанції частково задовольнив позов, поклавши відповідальність саме на управителя будинку, а не на міську раду чи інші органи. Комунальне підприємство подало апеляцію.

Позиція апелянта

У скарзі управлінська компанія наполягала, що:

дерево не було аварійним;

причиною падіння став сильний вітер;

автомобіль був припаркований з порушенням ПДР;

експертний висновок нібито є «попереднім» і не підтверджує реальні витрати, бо ремонт фактично не проводився.

Також зазначалося, що падіння дерева не є ДТП, а тому експертиза нібито складена з помилковою метою.

Висновки апеляційного суду

Колегія суддів Хмельницький апеляційний суд відхилила всі доводи апеляції та залишила рішення без змін.

Ключові правові позиції суду:

1. Непереборної сили не доведено.

Погодні умови (пориви вітру до 20 м/с, 11,5 мм опадів, злива) не є автоматично форс-мажором. Щоб звільнитися від відповідальності, управитель мав довести, що шкода виникла не з його вини.

2. Обов’язок догляду — на управителі.

Зелені насадження на прибудинковій території є елементами благоустрою. Управляюча компанія зобов’язана:

регулярно обстежувати дерева;

виявляти аварійні насадження;

вживати заходів для запобігання шкоді.

Жодних доказів виконання цих обов’язків відповідач не надав.

3. Бездіяльність підтверджена.

Після падіння дерева підприємство навіть не забезпечило його огляд і не встановило причини падіння. Це суд розцінив як протиправну бездіяльність.

4. Паркування не доведено як порушення.

Доказів того, що автомобіль був припаркований з порушенням правил, у справі немає.

5. Експертиза — допустимий доказ.

Посилання в експертному висновку на ДТП суд визнав технічною помилкою. Сам розрахунок збитків підтверджений матеріалами справи та актом огляду поліції.

Рішення суду

Апеляційний суд постановив:

залишити апеляційну скаргу без задоволення;

залишити в силі рішення суду першої інстанції.

Комунальне підприємство зобов’язане сплатити:

150 590,44 грн матеріальної шкоди;

5 000 грн моральної шкоди;

судові витрати, включно з оплатою експертизи.

Постанова набрала законної сили, але може бути оскаржена в касаційному порядку.

