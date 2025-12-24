Погода не освобождает от ответственности: кто должен компенсировать ущерб за автомобиль, на который упало дерево

Апелляционный суд признал, что ветер и ливень не являются форс-мажором, если управляющий не доказал надлежащий уход за зелеными насаждениями.

Хмельницкий апелляционный суд подтвердил: порывистый ветер и ливневый дождь не являются непреодолимой силой, которая автоматически освобождает коммунальное предприятие от ответственности. Если дерево упало на автомобиль на придомовой территории, а управляющий не доказал надлежащий уход за зелеными насаждениями, именно он обязан возместить причиненный ущерб.

Суд оставил в силе решение первой инстанции о взыскании с управляющей муниципальной компании более 150 тыс. грн материального ущерба, 5 тыс. грн морального вреда и судебных расходов. Доводы о «стихии», неправильной парковке и «ненадлежащей» экспертизе апелляция признала необоснованными.

Обстоятельства дела №686/3495/25

17 декабря 2024 года в Хмельницком на улице Каменецкой дерево упало на автомобиль Volkswagen UP, принадлежащий местной жительнице. Машина получила значительные повреждения.

Выяснилось, что дерево росло на придомовой территории многоквартирного дома, содержание которой осуществляет коммунальное предприятие — управляющая муниципальная компания «Южно-Западная».

Экспертное заключение установило:

стоимость материального ущерба — 150 590,44 грн;

стоимость восстановительного ремонта с учетом износа — более 141 тыс. грн.

Владелица авто также заявила о моральном вреде и расходах на проведение экспертизы.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, возложив ответственность именно на управляющего домом, а не на городской совет или другие органы. Коммунальное предприятие подало апелляцию.

Позиция апеллянта

В жалобе управляющая компания настаивала, что:

дерево не было аварийным;

причиной падения стал сильный ветер;

автомобиль был припаркован с нарушением ПДД;

экспертное заключение якобы является «предварительным» и не подтверждает реальные расходы, поскольку ремонт фактически не проводился.

Также отмечалось, что падение дерева не является ДТП, а потому экспертиза якобы составлена с ошибочной целью.

Выводы апелляционного суда

Коллегия судей Хмельницкого апелляционного суда отклонила все доводы апелляции и оставила решение без изменений.

Ключевые правовые позиции суда:

1. Непреодолимая сила не доказана.

Погодные условия (порывы ветра до 20 м/с, 11,5 мм осадков, ливень) не являются автоматическим форс-мажором. Чтобы освободиться от ответственности, управляющий должен был доказать, что ущерб возник не по его вине.

2. Обязанность ухода — на управляющем.

Зеленые насаждения на придомовой территории являются элементами благоустройства. Управляющая компания обязана:

регулярно обследовать деревья;

выявлять аварийные насаждения;

принимать меры для предотвращения ущерба.

Никаких доказательств выполнения этих обязанностей ответчик не предоставил.

3. Бездействие подтверждено.

После падения дерева предприятие даже не обеспечило его осмотр и не установило причины падения. Это суд расценил как противоправное бездействие.

4. Парковка не доказана как нарушение.

Доказательств того, что автомобиль был припаркован с нарушением правил, в деле нет.

5. Экспертиза — допустимое доказательство.

Ссылку в экспертном заключении на ДТП суд признал технической ошибкой. Сам расчет ущерба подтвержден материалами дела и актом осмотра полиции.

Решение суда

Апелляционный суд постановил:

оставить апелляционную жалобу без удовлетворения;

оставить в силе решение суда первой инстанции.

Коммунальное предприятие обязано уплатить:

150 590,44 грн материального ущерба;

5 000 грн морального вреда;

судебные расходы, включая оплату экспертизы.

Постановление вступило в законную силу, но может быть обжаловано в кассационном порядке.

