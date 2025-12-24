У США колишній керівник моргу Гарварду отримав 8 років в’язниці за торгівлю частинами тіл донорів

Чоловік викрадав і продавав органи та інші частини тіл людей, пожертвуваних університету для наукових досліджень.

У США суд призначив вісім років позбавлення волі колишньому керівнику моргу Гарвардської медичної школи Седрику Лоджу. Його визнали винним у тому, що він викрадав і продавав частини тіл людей, пожертвуваних університету для наукових досліджень. Про це повідомляє Axios.

За даними Міністерства юстиції США, з 2018 року до березня 2020 року Лодж організував незаконну схему, в межах якої продавав органи, шкіру, мозок, руки та навіть обличчя померлих. Усі ці тіла раніше були передані Гарвардській медичній школі для навчальних і дослідницьких цілей.

У травні цього року Лодж визнав свою провину у змові та незаконному міжштатному перевезенні людських останків.

У схемі брала участь і його дружина — Деніз Лодж, якій суд призначив понад рік ув’язнення. Подружжя вивозило частини тіл із моргу в Бостоні до свого будинку в штаті Нью-Гемпшир, після чого відправляло їх покупцям у різні штати США поштою.

Слідство встановило, що за такі «замовлення» Лодж отримував десятки тисяч доларів. Зокрема, один із платежів у документах був позначений як «голова №7», інший — як «мозки».

У Гарвардській медичній школі заявили, що дії колишнього працівника були неприйнятними та суперечили цінностям університету, а також грубо порушували довіру донорів і їхніх родин.

Представники правоохоронних органів наголосили: торгівля людськими останками є особливо цинічним злочином, який завдає болю сім’ям померлих і створює небезпеку навіть для поштових працівників.

Адвокат повідомив, що його клієнт, який працював у морзі понад 28 років, визнав серйозність своїх дій і заявив про каяття.

