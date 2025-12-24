В США бывший руководитель морга Гарварда получил 8 лет тюрьмы за торговлю частями тел доноров

Мужчина похищал и продавал органы и другие части тел людей, пожертвованных университету для научных исследований.

В США суд приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего руководителя морга Гарвардской медицинской школы Седрика Лоджа. Его признали виновным в том, что он похищал и продавал части тел людей, пожертвованных университету для научных исследований. Об этом сообщает Axios.

По данным Министерства юстиции США, с 2018 года по март 2020 года Лодж организовал незаконную схему, в рамках которой продавал органы, кожу, мозг, руки и даже лица умерших. Все эти тела ранее были переданы Гарвардской медицинской школе для учебных и исследовательских целей.

В мае этого года Лодж признал свою вину в сговоре и незаконной межштатной перевозке человеческих останков.

В схеме участвовала и его жена — Дениз Лодж, которой суд назначил более года лишения свободы. Супруги вывозили части тел из морга в Бостоне в свой дом в штате Нью-Гемпшир, после чего отправляли их покупателям в разные штаты США по почте.

Следствие установило, что за такие «заказы» Лодж получал десятки тысяч долларов. В частности, один из платежей в документах был обозначен как «голова №7», другой — как «мозги».

В Гарвардской медицинской школе заявили, что действия бывшего сотрудника были неприемлемыми и противоречили ценностям университета, а также грубо нарушали доверие доноров и их семей.

Представители правоохранительных органов подчеркнули: торговля человеческими останками является особенно циничным преступлением, которое причиняет боль семьям умерших и создает опасность даже для почтовых работников.

Адвокат сообщил, что его клиент, проработавший в морге более 28 лет, признал серьезность своих действий и заявил о раскаянии.

