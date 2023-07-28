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Наталія Алюшина про схвалення реформи оплати праці чиновників: Це запит суспільства та корпусу державних службовців

Раніше у Верховній Раді заявляли про те, що на реалізацію реформи оплати праці чиновників може не вистачити коштів, однак на прийнятті законопроекту 8222 наполягають міжнародні партнери – українські депутати сподіваються, що ці партнери допоможуть з фінансуванням.

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Наталія Алюшина про схвалення реформи оплати праці чиновників: Це запит суспільства та корпусу державних службовців

15:19, 28 липня 2023
Раніше у Верховній Раді заявляли про те, що на реалізацію реформи оплати праці чиновників може не вистачити коштів, однак на прийнятті законопроекту 8222 наполягають міжнародні партнери – українські депутати сподіваються, що ці партнери допоможуть з фінансуванням.
Наталія Алюшина про схвалення реформи оплати праці чиновників: Це запит суспільства та корпусу державних службовців
Фото: фейсбук Наталії Алюшиної, 28.07.2023
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Голова Національного агентства з питань державної служби Наталія Алюшина прокоментувала схвалену 28 липня Верховною Радою в першому читанні реформу оплати державних службовців.

Нагадаємо, прийнятим за основу законопроектом 8222 пропонується, серед іншого, внести зміни до статті 50 Закону «Про державну службу» та встановити, що розмір місячної премії державного службовця не може перевищувати 30%, а квартальної 90% розміру його посадового окладу за фактично відпрацьований час протягом місяця або кварталу, за який виплачується премія.

Відповідно левовою часткою того, що отримуватиме держслужбовець (70%) «на руки», буде його посадовий оклад разом з передбаченими законодавством надбавками.

Також документом передбачається зменшення розміру надбавок для держслужбовців. Під час засідання профільного Комітету пропонувалося підвищити розмір мінімального посадового окладу держслужбовців, однак наразі цю норму не включено до проекту.

«Законопроект №8222 підтримано Верховною Радою в першому читанні. Після років роботи та адвокації реформи системи оплати праці, спроб, інколи спротиву, нерозуміння – приємне усвідомлення, що ми на правильному шляху і маємо підтримку. Ця реформа про справедливість, системність та відкритість. Це запит суспільства та корпусу державних службовців. Це наш євроінтеграційний шлях.

Звісно, попереду нас ще чекає не одна дискусія та робота на площадці профільного комітету.

Проте зараз я хочу просто порадіти цій події. Ті, хто так довго як і я бився, здавалося б інколи над нездійсненим завданням – добре зрозуміють мій стан. Мої емоції в момент голосування – на фото. Це не перший наш законопроект, на прийняття якого я очікувала в залі. Разом з тим, саме він змусив затамувати подих та викликав сльози після голосування.

Дякую усім причетним! Тим, хто разом з нами пройшов шлях від ідеї до голосування в першому читанні», - зазначила Наталія Алюшина.

В свою чергу, перший віце-спікер Ради Олександр Корнієнко підкреслив, що «ми наближаємося до гідних та рівних умов оплати праці, що підвищить імідж держслужби та її ефективність».

Нагадаємо, раніше голова НАДС зауважила, що «на держслужбі потрібні молоді фахівці, державі потрібне кадрове омолодження».

Разом з тим, як писала «Судово-юридична газета», раніше Олександр Корнієнко заявив, що на реалізацію проекту може не вистачити коштів.

«У нас є обов’язок проголосувати законопроект хоча б у першому читанні. Далі можуть бути дискусії у парламенті. До того ж, стан бюджету України дає не надто великих сподівань на реалізацію положень законопроекту», - розповідав в лютому 2023 року перший заступник голови ВРУ.

Однак, як пояснив член Комітету Віталій Безгін, цей законопроект є умовою для програми підтримки України з боку ЄС на 2024-2027. Раніше Єврокомісія оприлюднила й перелік сфер, що є пріоритетними для реформування.

«В цьому переліку public administration reform (реформа державного управління) стоїть навіть перед судочинством та антикорупцією», зазначив він.

Цьому передувала й зустріч представників українського парламенту, і тому числі Безгіна та Корнієнка з представниками делегації ЄС у квітні цього року.

Так, тоді велику частину обговорення присвятили реформуванню оплати праці державних службовців та законопроекту №8222. «Законопроект складний і в нього є два вороги: політичний популізм та брак фінансових ресурсів в державі. Ми звернули увагу західних колег на хорватський досвід, де відповідне реформування відбувалося за міжнародної фінансової підтримки», - зазначив тоді Віталій Безгін.

Автор: Наталя Мамченко

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Фото: фейсбук Наталії Алюшиної, 28.07.2023

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