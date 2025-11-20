Загибель працівника на виробництві: апеляція не побачила підстав для взяття під варту керівника

Вінницький апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції, яким відмовлено у взятті під варту підозрюваного та застосовано до нього особисте зобов’язання.

Вінницький апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції, яким відмовлено у взятті під варту підприємця, якого підозрюють у загибелі працівника, та застосовано до нього особисте зобов’язання.

Обставини справи:

За матеріалами слідства, підозрюваний керівник підприємства під час виконання робіт допустив порушення правил охорони праці. Це призвело до загибелі працівника.

Окрім того, у провадженні йому інкримінують ще кілька дій:

погроза вбивством,

забруднення земель,

умисне легке тілесне ушкодження.

Слідство стверджує, що після трагедії підозрюваний нібито міг тиснути на свідків та створювати конфліктні ситуації.

Позиція прокурора

Прокурор наполягав на взятті підозрюваного під варту, вказуючи на ризики:

можливе переховування,

вплив на свідків,

імовірність повторення правопорушень.

Прокуратура стверджувала, що саме тримання під вартою є єдиним способом запобігти цим ризикам.

Суд першої інстанції встановив:

підозра обґрунтована,

ризики дійсно існують,

але прокурор не довів, що ці ризики не можна усунути іншим, м’якшим запобіжним заходом.

Суд зазначає, що тримання під вартою в Україні — це винятковий запобіжний захід, який застосовується лише тоді, коли всі альтернативи неефективні.

Врахувавши матеріали справи, слідчий суддя застосував особисте зобов’язання. Воно передбачає низку обов’язків, серед яких:

з’являтися за викликом слідчого та суду,

не залишати місце проживання без дозволу,

утримуватися від контактів із певними особами.

За результатами засідання колегія суддів Вінницького апеляційного суду підтвердила необхідність подальшого застосування запобіжного заходу — особистого зобов’язання, врахувавши обставини кримінального провадження та дані про особу підозрюваної.

Суд дійшов висновку, що такий запобіжний захід є пропорційним, достатнім та відповідає меті кримінального провадження — забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної та запобігти можливим ризикам, передбаченим законом.

Таким чином, рішення суду першої інстанції залишено без змін.

