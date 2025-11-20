Гибель работника на производстве: апелляция не увидела оснований для взятия под стражу руководителя
Винницкий апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым отказано во взятии под стражу предпринимателя, подозреваемого в гибели работника, и применено к нему личное обязательство.
Обстоятельства дела:
По материалам следствия, подозреваемый руководитель предприятия во время выполнения работ допустил нарушение правил охраны труда. Это привело к гибели работника.
Кроме того, в производстве ему инкриминируют еще несколько действий:
- угроза убийством,
- загрязнение земель,
- умышленное легкое телесное повреждение.
Следствие утверждает, что после трагедии подозреваемый якобы мог оказывать давление на свидетелей и создавать конфликтные ситуации.
Позиция прокурора
Прокурор настаивал на взятии подозреваемого под стражу, указывая на риски:
- возможное скрывание,
- влияние на свидетелей,
- вероятность повторения правонарушений.
Прокуратура утверждала, что именно содержание под стражей является единственным способом предотвратить эти риски.
Суд первой инстанции установил:
- подозрение обосновано,
- риски действительно существуют,
но прокурор не доказал, что эти риски нельзя устранить другим, более мягким, мероприятием.
Суд отмечает, что содержание под стражей в Украине — исключительная мера пресечения, которая применяется только тогда, когда все альтернативы неэффективны.
Учитывая материалы дела, следственный судья применил личное обязательство. Оно предусматривает ряд обязанностей, среди которых:
- являться по вызову следователя и суда,
- не покидать место проживания без разрешения,
- воздерживаться от контактов с определенными лицами.
По результатам заседания коллегия судей Винницкого апелляционного суда подтвердила необходимость дальнейшего применения меры пресечения — личного обязательства, учтя обстоятельства уголовного производства и данные о личности подозреваемой.
Суд пришел к выводу, что такая мера пресечения является пропорциональной, достаточной и соответствует цели уголовного производства — обеспечить надлежащее процессуальное поведение подозреваемой и предотвратить возможные риски, предусмотренные законом.
Таким образом, решение суда первой инстанции оставлено без изменений.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.