Гибель работника на производстве: апелляция не увидела оснований для взятия под стражу руководителя

Винницкий апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым отказано во взятии под стражу подозреваемого и применено к нему личное обязательство.

Винницкий апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым отказано во взятии под стражу предпринимателя, подозреваемого в гибели работника, и применено к нему личное обязательство.

Обстоятельства дела:

По материалам следствия, подозреваемый руководитель предприятия во время выполнения работ допустил нарушение правил охраны труда. Это привело к гибели работника.

Кроме того, в производстве ему инкриминируют еще несколько действий:

угроза убийством,

загрязнение земель,

умышленное легкое телесное повреждение.

Следствие утверждает, что после трагедии подозреваемый якобы мог оказывать давление на свидетелей и создавать конфликтные ситуации.

Позиция прокурора

Прокурор настаивал на взятии подозреваемого под стражу, указывая на риски:

возможное скрывание,

влияние на свидетелей,

вероятность повторения правонарушений.

Прокуратура утверждала, что именно содержание под стражей является единственным способом предотвратить эти риски.

Суд первой инстанции установил:

подозрение обосновано,

риски действительно существуют,

но прокурор не доказал, что эти риски нельзя устранить другим, более мягким, мероприятием.

Суд отмечает, что содержание под стражей в Украине — исключительная мера пресечения, которая применяется только тогда, когда все альтернативы неэффективны.

Учитывая материалы дела, следственный судья применил личное обязательство. Оно предусматривает ряд обязанностей, среди которых:

являться по вызову следователя и суда,

не покидать место проживания без разрешения,

воздерживаться от контактов с определенными лицами.

По результатам заседания коллегия судей Винницкого апелляционного суда подтвердила необходимость дальнейшего применения меры пресечения — личного обязательства, учтя обстоятельства уголовного производства и данные о личности подозреваемой.

Суд пришел к выводу, что такая мера пресечения является пропорциональной, достаточной и соответствует цели уголовного производства — обеспечить надлежащее процессуальное поведение подозреваемой и предотвратить возможные риски, предусмотренные законом.

Таким образом, решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

