Гибель работника на производстве: апелляция не увидела оснований для взятия под стражу руководителя

20:36, 20 ноября 2025
Винницкий апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым отказано во взятии под стражу подозреваемого и применено к нему личное обязательство.
Гибель работника на производстве: апелляция не увидела оснований для взятия под стражу руководителя
Винницкий апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым отказано во взятии под стражу предпринимателя, подозреваемого в гибели работника, и применено к нему личное обязательство.

Обстоятельства дела:

По материалам следствия, подозреваемый руководитель предприятия во время выполнения работ допустил нарушение правил охраны труда. Это привело к гибели работника.

Кроме того, в производстве ему инкриминируют еще несколько действий:

  • угроза убийством,
  • загрязнение земель,
  • умышленное легкое телесное повреждение.

Следствие утверждает, что после трагедии подозреваемый якобы мог оказывать давление на свидетелей и создавать конфликтные ситуации.

Позиция прокурора

Прокурор настаивал на взятии подозреваемого под стражу, указывая на риски:

  • возможное скрывание,
  • влияние на свидетелей,
  • вероятность повторения правонарушений.

Прокуратура утверждала, что именно содержание под стражей является единственным способом предотвратить эти риски.

Суд первой инстанции установил:

  • подозрение обосновано,
  • риски действительно существуют,

но прокурор не доказал, что эти риски нельзя устранить другим, более мягким, мероприятием.

Суд отмечает, что содержание под стражей в Украине — исключительная мера пресечения, которая применяется только тогда, когда все альтернативы неэффективны.

Учитывая материалы дела, следственный судья применил личное обязательство. Оно предусматривает ряд обязанностей, среди которых:

  • являться по вызову следователя и суда,
  • не покидать место проживания без разрешения,
  • воздерживаться от контактов с определенными лицами.

По результатам заседания коллегия судей Винницкого апелляционного суда подтвердила необходимость дальнейшего применения меры пресечения — личного обязательства, учтя обстоятельства уголовного производства и данные о личности подозреваемой.

Суд пришел к выводу, что такая мера пресечения является пропорциональной, достаточной и соответствует цели уголовного производства — обеспечить надлежащее процессуальное поведение подозреваемой и предотвратить возможные риски, предусмотренные законом.

Таким образом, решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

суд Винница апелляция приговор

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Верховный Суд очертил позицию относительно ничтожности сделок, стороной которых является предприятие, местонахождением которого является ВОТ

Верховный Суд: статус временно оккупированной территории (п.1 ч. 1 ст. 3 Закона № 1207-VII) не зависит от факта и даты принятия органом власти решения о признании ее временно оккупированной.

Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

