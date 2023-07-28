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Наталья Алюшина об одобрении реформы оплаты труда чиновников: Это запрос общества и корпуса государственных служащих

15:19, 28 июля 2023
Ранее в Верховной Раде заявляли о том, что на реализацию реформы оплаты труда чиновников может не хватить средств, однако на принятии законопроекта 8222 настаивают международные партнеры – украинские депутаты надеются, что эти партнеры помогут с финансированием.
Наталья Алюшина об одобрении реформы оплаты труда чиновников: Это запрос общества и корпуса государственных служащих
Фото: фейсбук Наталии Алюшиной, 28.07.2023
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Глава Национального агентства по вопросам государственной службы Наталья Алюшина прокомментировала одобренную 28 июля Верховной Радой в первом чтении реформу оплаты государственных служащих.

Напомним, принятым за основу законопроектом 8222 предлагается, в частности, внести изменения в статью 50 Закона «О государственной службе» и установить, что размер месячной премии государственного служащего не может превышать 30%, а квартальной 90% размера его должностного оклада за фактически отработанное время в течение месяца или квартала, за который выплачивается премия.

Соответственно, львиной долей того, что будет получать госслужащий (70%) «на руки», будет его должностной оклад вместе с предусмотренными законодательством надбавками.

Также документ предусматривает уменьшение размера надбавок для госслужащих. Во время заседания профильного Комитета предлагалось повысить размер минимального должностного оклада госслужащих, однако в настоящее время эта норма не включена в проект.

«Законопроект №8222 поддержан Верховной Радой в первом чтении. После лет работы и адвокации реформы системы оплаты труда, попыток, иногда сопротивления, непонимания – приятное осознание того, что мы на правильном пути и имеем поддержку. Эта реформа о справедливости, системности и открытости. Это запрос общества и корпуса государственных служащих. Это наш евроинтеграционный путь.

Конечно, впереди нас еще предстоит не одна дискуссия и работа на площадке профильного комитета.

Однако сейчас я хочу просто порадоваться этому событию. Те, кто так долго как и я сражался, казалось бы иногда над невыполнимой задачей – хорошо поймут мое состояние. Мои эмоции в момент голосования – на фото. Это не первый наш законопроект, принятия которого я ожидала в зале. Вместе с тем именно он заставил затаить дыхание и вызвал слезы после голосования.

Спасибо всем причастным! Тем, кто вместе с нами прошел путь от идеи до голосования в первом чтении», – отметила Наталья Алюшина.

В свою очередь первый вице-спикер Рады Александр Корниенко подчеркнул, что «мы приближаемся к достойным и равным условиям оплаты труда, что повысит имидж госслужбы и ее эффективность».

Напомним, ранее глава НАГС отметила, что «на госслужбе нужны молодые специалисты, государству нужно кадровое омоложение».

Вместе с тем, как писала «Судебно-юридическая газета», ранее Александр Корниенко заявил, что на реализацию проекта может не хватить средств.

«У нас есть обязанность проголосовать законопроект хотя бы в первом чтении. Дальше могут быть дискуссии в парламенте. К тому же состояние бюджета Украины дает не слишком большие надежды на реализацию положений законопроекта», - рассказывал в феврале 2023 года первый заместитель председателя ВРУ.

Однако, как пояснил член Комитета Виталий Безгин, этот законопроект является условием программы поддержки Украины со стороны ЕС на 2024-2027. Ранее Еврокомиссия обнародовала и перечень сфер, приоритетных для реформирования.

«В этом перечне public administration reform (реформа государственного управления) стоит даже перед судопроизводством и антикоррупцией», отметил он.

Этому предшествовала и встреча представителей украинского парламента, в том числе Безгина и Корниенко с представителями делегации ЕС в апреле этого года.

Так, тогда большую часть обсуждения посвятили реформированию оплаты труда государственных служащих и законопроекта №8222. «Законопроект сложен и у него есть два врага: политический популизм и нехватка финансовых ресурсов в государстве. Мы обратили внимание западных коллег на хорватский опыт, где соответствующее реформирование происходило при международной финансовой поддержке», - отметил Виталий Безгин.

Автор: Наталья Мамченко

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Фото: фейсбук Наталии Алюшиной, 28.07.2023

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