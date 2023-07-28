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Руслан Стефанчук заявил, что Конституция не запрещает провести выборы во время войны, и предстоит принять важные решения по этому вопросу

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что нет конституционного запрета на выборы во время войны и не должно быть застоя демократии в Украине.

Наталья Алюшина об одобрении реформы оплаты труда чиновников: Это запрос общества и корпуса государственных служащих

Ранее в Верховной Раде заявляли о том, что на реализацию реформы оплаты труда чиновников может не хватить средств, однако на принятии законопроекта 8222 настаивают международные партнеры – украинские депутаты надеются, что эти партнеры помогут с финансированием.

В ВККС объяснили, почему не допустили определенные общественные организации к формированию ГРД

В частности, ВККС решила отказать общественным организациям, не доказавшим, что работали с международными проектами.

В Раде решили, что пора передать администрирование домена GOV.UA другим субъектам

Верховная Рада приняла изменения в администрировании доменных имен в домене GOV.UA.

Глава Службы дисциплинарных инспекторов будет получать более 107 тысяч грн

Зарплата инспектора, который будет изучать жалобы на судей, составит более 80 тысяч гривен: Верховная Рада готовится одобрить законопроект, предусматривающий создание Службы дисциплинарных инспекторов.

  1. В Украине

Получение грантовой помощи до 25 000 евро: в Минцифры объявили отбор проектов

15:23, 28 июля 2023
Украинцы могут получить деньги на развитие собственного бизнеса.
Получение грантовой помощи до 25 000 евро: в Минцифры объявили отбор проектов
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Министерство цифровой трансформации Украины вместе с EU4Business объявили о выборе проектов по программе Больших грантов. Участники получат средства для развития собственного бизнеса. Об этом говорится в пресс-службе Минцифры.

Общая сумма – 750 000 евро, каждый – до 25 000 евро.

Условия участия

иметь зарегистрированное ООО;

не вести бизнес на временно оккупированных территориях, в россии, Беларуси и других странах, входящих в санкционный список;

иметь от 11 до 100 наемных работников;

зарабатывать не более 10 млн евро в год;

не быть банкротом и не иметь долгов;

разрабатывать инновационные продукты или иметь потенциал для экспорта.

«Соответствуете всем пунктам? Заполняйте заявку на участие в Украинском фонде стартапов.

Срок подачи - 25 августа 2023 года, 18:00», - сказано в сообщении.

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