Получение грантовой помощи до 25 000 евро: в Минцифры объявили отбор проектов

Украинцы могут получить деньги на развитие собственного бизнеса.

Министерство цифровой трансформации Украины вместе с EU4Business объявили о выборе проектов по программе Больших грантов. Участники получат средства для развития собственного бизнеса. Об этом говорится в пресс-службе Минцифры.

Общая сумма – 750 000 евро, каждый – до 25 000 евро.

Условия участия

иметь зарегистрированное ООО;

не вести бизнес на временно оккупированных территориях, в россии, Беларуси и других странах, входящих в санкционный список;

иметь от 11 до 100 наемных работников;

зарабатывать не более 10 млн евро в год;

не быть банкротом и не иметь долгов;

разрабатывать инновационные продукты или иметь потенциал для экспорта.

«Соответствуете всем пунктам? Заполняйте заявку на участие в Украинском фонде стартапов.

Срок подачи - 25 августа 2023 года, 18:00», - сказано в сообщении.

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