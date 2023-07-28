Получение грантовой помощи до 25 000 евро: в Минцифры объявили отбор проектов

Министерство цифровой трансформации Украины вместе с EU4Business объявили о выборе проектов по программе Больших грантов. Участники получат средства для развития собственного бизнеса. Об этом говорится в пресс-службе Минцифры.
Общая сумма – 750 000 евро, каждый – до 25 000 евро.
Условия участия
иметь зарегистрированное ООО;
не вести бизнес на временно оккупированных территориях, в россии, Беларуси и других странах, входящих в санкционный список;
иметь от 11 до 100 наемных работников;
зарабатывать не более 10 млн евро в год;
не быть банкротом и не иметь долгов;
разрабатывать инновационные продукты или иметь потенциал для экспорта.
«Соответствуете всем пунктам? Заполняйте заявку на участие в Украинском фонде стартапов.
Срок подачи - 25 августа 2023 года, 18:00», - сказано в сообщении.
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