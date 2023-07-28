Отримання грантової допомоги до 25 000 євро: у Мінцифри оголосили відбір проєктів

Українці можуть отримати кошти на розвиток власного бізнесу.

Міністерство цифрової трансформації України разом з EU4Business оголосили відбір проєктів за програмою Великих грантів. Учасники отримають кошти на розвиток власного бізнесу. Про це йдеться у пресслужбі Мінцифри.

Загальна сума — 750 000 євро, кожен — до 25 000 євро.

Умови участі

мати зареєстроване ТОВ;

не вести бізнес на тимчасово окупованих територіях, у росії, білорусі та інших країнах, які входять до санкційного списку;

мати від 11 до 100 найманих працівників;

заробляти не більше ніж 10 млн євро на рік;

не бути банкрутом та не мати боргів;

розробляти інноваційні продукти або мати потенціал працювати на експорт.

«Відповідаєте всім пунктам? Заповнюйте заявку на участь на сайті Українського фонду стартапів.

Термін подання — 25 серпня 2023 року, 18:00», - сказано у повідомленні.

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