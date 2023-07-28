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  1. В Україні

НБУ пояснив для чого запровадив збір нової статистичної звітності про кредитові та дебетові перекази в Україні

21:50, 28 липня 2023
Нині триває тестовий період, під час якого з 1 квітня надавачі платіжних послуг вперше почали подавати статистичну звітність про кредитові і дебетові перекази з рахунків.
НБУ пояснив для чого запровадив збір нової статистичної звітності про кредитові та дебетові перекази в Україні
Зображення: freepik.com
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Національний банк України запровадив збір нової статистичної звітності про кредитові та дебетові перекази в Україні.

Як пояснюють у Нацбанку, збір нової звітності відповідає підходам Європейського центрального банку й інших провідних центральних банків та дасть можливість точніше оцінювати обсяги операцій, здійснених в Україні не тільки з використанням платіжних карток, а й ініційованих безпосередньо з рахунків користувачів без їх використання (кредитові та дебетові перекази).

Крім того, це сприятиме забезпеченню ефективного оверсайту платіжних інструментів відповідно до Закону України «Про платіжні послуги», зазначають у НБУ.

У статті 34 Закону України «Про платіжні послуги», введеного в дію 01.08.2022, визначено такі види платіжних інструментів:

  1. Кредитовий трансфер (з використанням якого виконується розпорядження платника на переказ коштів з його рахунку);
  2. Прямий дебет (з використанням якого виконується списання коштів з рахунку платника на підставі розпорядження отримувача коштів);
  3. Електронні платіжні засоби (переважно звичні нам платіжні картки).

«Нині триває тестовий період, під час якого з 01.04.2023 надавачі платіжних послуг вперше почали подавати статистичну звітність про кредитові і дебетові перекази з рахунків. Через це окремі надавачі платіжних послуг переглянули показники щомісячної статистичної звітності про операції з платіжними картками, що подається до Національного банку.

Як наслідок, у квітні 2023 року кількість операцій із використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, становила 591 млн шт., а їхня сума – 265,8 млрд грн. Це на 25,5% та 33,6% відповідно менше, ніж за березень 2023 року», - пояснюють у НБУ та зазначають: «Такі зміни в жодному разі не свідчать про зменшення безготівкових розрахунків в Україні. Йдеться лише про перерозподіл частини даних про платіжні операції, виконані користувачами з використанням різних платіжних інструментів між показниками статистичної звітності».

Національний банк незабаром розпочне опублікування інформації, отриманої з нової статистичної звітності (орієнтовно – у IV кварталі 2023 року). 

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