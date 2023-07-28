Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Верховна Рада ухвалила закон про відбір суддів Конституційного Суду за участі міжнародних експертів

Парламент прийняв закон про нові правила конкурсу до Конституційного Суду України, в якому візьмуть участь навіть представники від Венеційської комісії.

Верховний Суд висловився щодо обрахунку строку на апеляційне оскарження при неврученні повного тексту рішення суду першої інстанції

Принцип res judicata та обрахунок строку на апеляційне оскарження судового рішення у разі оголошення у судовому засіданні лише вступної та резолютивної частини такого рішення: позиція ВС.

Секретаріат Вищої ради правосуддя дозволять фінансувати за рахунок коштів урядів іноземних держав

У тому числі за рахунок грошей іноземних урядів можна буде забезпечувати діяльність Служби дисциплінарних інспекторів, яка буде готувати проекти рішень про притягнення певних суддів до відповідальності.

651 суддя потребує поліпшення житлових умов, зокрема, внаслідок бойових дій

Покращення умов проживання потребують 174 працівника апаратів судів, 88 помічників суддів та 18 працівників ТУ ДСА.

Рада розширить перелік ухвал, які можна оскаржувати в адміністративному судочинстві

Парламент ухвалить закон, що дозволяє оскаржувати в адміністративному судочинстві певний вид ухвал, які зараз оскарженню не підлягають.

  1. Суд інфо

Два районні суди Кіровоградській області перейшли під захист Служби судової охорони

18:27, 28 липня 2023
Новоархангельський та Устинівський райсуди відтепер під захистом співробітників Служби судової охорони.
Два районні суди Кіровоградській області перейшли під захист Служби судової охорони
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Новоархангельський та Устинівський районні суди Кіровоградській області 27 липня перейшли під охорону територіального управління Служби судової охорони в Кіровоградській області. Про це повідомляє Служба судової охорони.

Відтепер всі установи системи правосуддя, які розташовані на підвідомчій Територіального управління Служби судової охорони у Кіровоградській області, перебувають під охороною.

Представив співробтникам судів особовий склад Служби начальник територіального управління Служби судової охорони полковник Служби Сергій Білоус. Він запевнив, що судові охоронці захищатимуть права громадян, забезпечать порядок, безпеку та недопустять будь-яких проявів неповаги до суду.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Павлічек
    Вікторія Павлічек
    суддя Сумського окружного адміністративного суду