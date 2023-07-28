Два районні суди Кіровоградській області перейшли під захист Служби судової охорони

Новоархангельський та Устинівський райсуди відтепер під захистом співробітників Служби судової охорони.

Новоархангельський та Устинівський районні суди Кіровоградській області 27 липня перейшли під охорону територіального управління Служби судової охорони в Кіровоградській області. Про це повідомляє Служба судової охорони.

Відтепер всі установи системи правосуддя, які розташовані на підвідомчій Територіального управління Служби судової охорони у Кіровоградській області, перебувають під охороною.

Представив співробтникам судів особовий склад Служби начальник територіального управління Служби судової охорони полковник Служби Сергій Білоус. Він запевнив, що судові охоронці захищатимуть права громадян, забезпечать порядок, безпеку та недопустять будь-яких проявів неповаги до суду.

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