Два районных суда Кировоградской области перешли под защиту Службы судебной охраны

Новоархангельский и Устиновский райсуды теперь под защитой сотрудников Службы судебной охраны.

Новоархангельский и Устиновский районные суды в Кировоградской области 27 июля перешли под охрану территориального управления Службы судебной охраны в Кировоградской области. Об этом сообщает Служба судебной охраны.

Теперь все учреждения системы правосудия, которые расположены на подведомственной Территориального управления Службы судебной охраны в Кировоградской области, находятся под охраной.

Представил сотрудникам судов личный состав Службы начальник территориального управления Службы судебной охраны полковник Службы Сергей Белоус. Он заверил, что судебные охранники будут защищать права граждан, обеспечат порядок, безопасность и не допустят каких-либо проявлений неуважения к суду.

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