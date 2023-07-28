Зеленский подписал закон о переносе Рождества и других праздников

Согласно закону, теперь Рождество в Украине будут праздновать 25 декабря, а государственный выходной 7 января отменяется.

28 июля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9431 о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно изменениях дат празднования Рождества и еще нескольких праздников.

Празднование Рождества перенесли с 7 января по 25 декабря. Изменились даты празднования Дня Защитников и Защитниц и Дня Украинской Государственности.

День Украинского казачества и День защитников и защитниц перенесли с 14 октября на 1 октября;

День украинской письменности и языка, вместо 9 ноября - 27 октября;

День крещения Киевской Руси - Украины и День Украинской Государственности, вместо 28 июля - 15 июля;

День усыновления, вместо 30 сентября - 17 сентября.

Кроме того, теперь в Украине День семьи будет отмечаться 15 мая.

Ранее сообщалось, что Рада отменила празднование Рождества 7 января.

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