Рада отменила празднование Рождества 7 января

Рада приняла президентский законопроект об отмене празднования Рождества 7 января, а также изменении дат празднования Дня Защитников и защитниц и Дня Украинской Государственности.

Фото: ВРУ

Верховная Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №9431 о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины, которым отменено празднование Рождества 7 января и изменить даты празднования Дня Защитников и Защитниц и Дня Украинской Государственности. За соответствующее решение проголосовал 241 народный депутат

Законом внесены изменения в статью 73 Кодекса законов о труде и изъять из перечня праздничных и нерабочих дней 7 января. Также изменены даты празднования Дня Украинской Государственности и Дня Защитников и Защитниц соответственно с 28 на 15 июля и с 14 октября на 1 октября.

«Православная церковь Украины 24 мая 2023 на Архиерейском соборе утвердила полный переход с 1 сентября 2023 на новый – новоюлианский календарь, по которому живет большинство православных церквей мира и которым, в частности, предусмотрено празднование Рождества Христова 25 декабря, а не 7 января. Изменение даты празднования Рождества Христова обуславливает необходимость переноса на тринадцать полных календарных дней дат Дня Украинской Государственности (с 28 июля на 15 июля) и Дня защитников и защитниц Украины (с 14 октября на 1 октября)», - отмечается в пояснительной записке, которую подписал заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов.

Отмечается, что одобрение закона «позволит отойти от российских традиций и укрепить национальное единство в Украине».

Праздновать праздники по-новому будем с 1 сентября. То есть, День Украинской Государственности в этом году 28 июля. В следующем будет 15 июля. А уже День защитников и защитниц – 1 октября. В тоже время полноценное празднование будет только после войны

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в мае стало известно о переходе на новый календарь ПЦУ. Согласно ему, в частности Рождество будет праздноваться 25 декабря, а Крещение 6 января.

Автор: Ярослав Конощук

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