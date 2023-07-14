Рада скасувала святкування Різдва 7 січня

Рада схвалила президентський законопроєкт про скасування святкування Різдва 7 січня, а також зміну дат святкування Дня Захисників та захисниць та Дня Української Державності.

Фото: ВРУ

Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому президентський законопроєкт №9431 про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України, яким скасовано святкування Різдва 7 січня та змінити дати святкування Дня Захисників та Захисниць та Дня Української державності. За відповідне рішення проголосував 241 народний депутат.

Законом внесено зміни до статті 73 Кодексу законів про працю та вилучити з переліку святкових та неробочих днів 7 січня. Також змінено дати святкування Дня Української державності та Дня Захисників та Захисниць, відповідно з 28 на 15 липня та з 14 жовтня на 1 жовтня.

«Православна церква України 24 травня 2023 року на Архієрейському соборі затвердила повний перехід з 1 вересня 2023 року на новий – новоюліанський календар, за яким живе більшість православних церков світу та яким, зокрема, передбачено святкування Різдва Христового 25 грудня, а не 7 січня. Зміна дати святкування Різдва Христового зумовлює необхідність перенесення на тринадцять повних календарних днів дат відзначення Дня Української Державності (з 28 липня на 15 липня) та Дня Захисників і Захисниць України (з 14 жовтня на 1 жовтня)», - зазначається у пояснювальній записці, яку підписав заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов.

Зазначається, що схвалення закону «дозволить відійти від російських традицій та зміцнити національну єдність в Україні».

Передбачається, що святкувати свята по-новому будемо з 1вересня. Тобто День Української Державності у цьому році 28 липня. У наступному буде 15 липня. А вже День захисників і захисниць — 1 жовтня. Щоправда повноцінне святкування можливе тільки після війни

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у травні стало відомо про перехід на новий календар ПЦУ. Згідно з ним, зокрема Різдво святкуватиметься 25 грудня, а Водохреща 6 січня.

Автор: Ярослав Конощук

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.