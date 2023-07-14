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Рада підвищила штраф за ухилення від переговорів щодо укладання колективного договору

11:58, 14 липня 2023
Ухваленим законом збільшується в 3-5 разів штраф за ухилення від переговорів про укладання колективного договору представників роботодавців та профспілок. Підвищені санкції не поширюватимуться на роботодавців, у штаті яких не більше 25 осіб, та профспілки, що представляють інтереси працівників таких роботодавців.
Рада підвищила штраф за ухилення від переговорів щодо укладання колективного договору
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Верховна Рада ухвалила у другому читанні  законопроєкт №7629 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності у сфері колективно-договірної діяльності, яким пропонується підвищити штрафи за ухилення від участі у переговорах про укладання колективних договорів. За відповідне рішення проголосували 256 народних депутатів

Законом збільшуються розміри штрафу за окремі види правопорушень:

- ухилення від участі в колективних переговорах щодо підписання колективного договору внесення змін чи доповнень до нього в разі їх ініціювання роботодавцями чи профспілками осіб, які їх представляють – від десяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (чинна норма – від трьох до десяти);

- ненадання інформації, необхідної для ведення переговорів і здійснення контролю за виконанням угод, договорів – від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (чинна норма – від одного до п'яти).

Також передбачається розгляд суддями районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів справ про адміністративні правопорушення щодо укладання колективних договорів та право складати протоколи про ці правопорушення уповноважених на те посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

Водночас нові штрафи не будуть сплачувати роботодавці у штаті яких не більше 25 працівників, і профспілки, коли вони представляють інтереси працівників таких роботодавців.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила закон, яким дозволяється призупиняти дію окремих положень колективних договорів.

Автор: Ярослав Конощук 

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