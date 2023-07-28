Зеленський підписав закон про перенесення Різдва та інших свят

Відповідно до закону, тепер Різдво в Україні святкуватимуть 25 грудня, а державний вихідний 7 січня скасовується.

28 липня Президент України Володимир Зеленський підписав закон №9431 про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо зміни дат святкування Різдва та ще декількох свят.

Святкування Різдва перенесли з 7 січня на 25 грудня. Змінилися й дати святкування Дня Захисників та Захисниць та Дня Української державності.

День Українського козацтва та День захисників і захисниць перенесли з 14 жовтня на 1 жовтня;

День української писемності та мови, замість 9 листопада - 27 жовтня;

День хрещення Київської Русі - України та День Української Державності, замість 28 липня - 15 липня;

День усиновлення, замість 30 вересня- 17 вересня.

Крім того, тепер в Україні День сім’ї буде відзначатися 15 травня.

Раніше ми писали, що Рада скасувала святкування Різдва 7 січня.

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