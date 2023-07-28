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У ВККС пояснили, чому не допустили певні громадські організації до формування ГРД

Зокрема, ВККС вирішила відмовити громадським організаціям, які не довели, що працювали з міжнародними проектами.

У Раді вирішили, що настав час передати адміністрування домену GOV.UA іншим суб’єктам

Верховна Рада ухвалила зміни в адмініструванні доменних імен у домені GOV.UA.

ВАКС визначив голові ДСА Олексію Сальнікову запобіжний захід у вигляді застави 800 тисяч грн

Вищий антикорупційний суд обрав голові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову запобіжний захід – заставу в розмірі 805 тисяч грн.

Суддя ВАКС спробувала з’ясувати в Олексія Сальнікова результати його поїздок на запрошення міжнародних проектів за кордон

За словами Олексія Сальнікова, під час відряджень обговорювалася допомога від США, але про що саме йшла мова, крім генераторів, він не уточнив.

Парламент схвалив реформу оплати праці державних службовців в першому читанні

За словами депутатів, проектом припиняються зайві та необґрунтовані виплати, а також оптимізується кількість працівників держорганів.

  1. В Україні

Зеленський підписав закон про перенесення Різдва та інших свят

14:41, 28 липня 2023
Відповідно до закону, тепер Різдво в Україні святкуватимуть 25 грудня, а державний вихідний 7 січня скасовується.
Зеленський підписав закон про перенесення Різдва та інших свят
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28 липня Президент України Володимир Зеленський підписав закон №9431 про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо зміни дат святкування Різдва та ще декількох свят.

Святкування Різдва перенесли з 7 січня на 25 грудня. Змінилися й дати святкування Дня Захисників та Захисниць та Дня Української державності.

День Українського козацтва та День захисників і захисниць перенесли з 14 жовтня на 1 жовтня;

День української писемності та мови, замість 9 листопада - 27 жовтня;

День хрещення Київської Русі - України та День Української Державності, замість 28 липня - 15 липня;

День усиновлення, замість 30 вересня- 17 вересня.

Крім того, тепер в Україні День сім’ї буде відзначатися 15 травня.

Раніше ми писали, що Рада скасувала святкування Різдва 7 січня.

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