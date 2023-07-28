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  1. В Україні

У Києві через дорожні роботи в суботу та неділю деякий громадський транспорт працюватиме зі змінами

21:16, 28 липня 2023
Зміни стосуються тролейбусів маршруту № 3 та автобусних маршрутів загального користування в режимі маршрутного таксі №№ 171, 198.
У Києві через дорожні роботи в суботу та неділю деякий громадський транспорт працюватиме зі змінами
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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У столиці 29-30 липня буде закрито рух тролейбусів вулицею Митрополита Василя Липківського на ділянці від вул. Січеславської до Солом’янської площі.

Як зазначили у Департамент транспортної інфраструктури КМДА, тимчасові зміни руху наземного транспорту пов’язані із влаштуванням нижнього шару асфальтобетонного покриття на ділянці від вул. Січеславської до вул. Кавказької.

Наземний громадський транспорт курсуватиме наступним чином:

  • тролейбуси маршруту № 3 курсуватимуть під № 3-А

від Залізничного масиву до вул. Солом’янської за власним маршрутом, далі – просп. Повітрофлотський – вул. Івана Огієнка – вул. Георгія Кірпи – вул. Січеславська – вул. Митрополита Василя Липківського – вул. Гетьмана Павла Скоропадського, далі за власним маршрутом;

  • автобусні маршрути загального користування в режимі маршрутного таксі №№ 171, 198

 від вул. Солом’янської – просп. Повітрофлотський – вул. Івана Огієнка – вул. Георгія Кірпи (у зворотному напрямку вул. Січеславська) – вул. Митрополита Василя Липківського (у зворотному напрямку вул. Гетьмана Павла Скоропадського).

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